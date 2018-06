Telefónica obté els drets de LaLiga per gairebé 3.000 milions

Telefónica s'ha fet amb els drets d'emissió de tots els partits de Laliga per al mercat residencial en la modalitat de pagament per a les properes tres temporades, de 2019 a 2022, per 2.940 milions d'euros, segons ha informat la companyia.





D'aquesta manera, l'operadora serà qui decideixi, dissenyi i desenvolupi els continguts, que tindran a partir de la temporada 2019-2020 el segell Movistar. L'adjudicació s'ha realitzat a un preu idèntic, 980 milions d'euros, per a cadascuna de les tres temporades, fet que suposa un muntant total de 2.940 milions d'euros.





Per a Telefónica, l'oferta s'ajusta als "paràmetres" que la companyia estava disposada a realitzar per a un "preu apropiat". El cost pagat suposa una lleugera deflació sobre l'última temporada del cicle anterior i, en el cas dels costos nets, la deflació és encara més gran, superior al 5%.





Així, Movistar oferirà en exclusiva les pròximes tres temporades el 'partidazo' de cada jornada i vuit partits de Primera Divisió, segons la resolució anunciada aquest dilluns 25 de juny per Laliga, que ha adjudicat provisionalment, a falta de formalitzar els contractes, quatre de els vuit lots a concurs.





En concret, Telefónica s'ha adjudicat en exclusiva un partit de cada jornada de Primera Divisió, en obert o de pagament, en primera selecció, el conegut com a 'gran partit'. Aquest lot inclou també els sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió (play-offs), en obert o de pagament, en no exclusiva i els resums de tots els partits de Primera i Segona Divisió en no exclusiva.





A més, emetrà en exclusiva vuit partits de cada jornada de Primera Divisió de pagament i, de manera no exclusiva, els sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió (play-offs) de pagament i resums de tots els partits de Primera i Segona divisió.





Per la seva banda, Mediapro oferirà en exclusiva resums en obert de les competicions i els partits de Primera Divisió i Segona Divisió, de pagament, per a la seva difusió únicament en establiments públics (clients no residencials). El lot també inclou sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió (play-offs) de pagament, en no exclusiva i resums de tots els partits de Primera i Segona Divisió en no exclusiva. El preu pagat pel grup d i Jaume Roures rondaria els 481 milions d'euros.





En total, el preu de venda d'aquests quatre lots per al trienni 2019-2022 ha estat de 3.421 milions d'euros (una mitjana de 1.140 milions d'euros per temporada), fet que suposa un increment d'un 15% respecte als quatre lots equivalents al trienni anterior (2.978.000 d'euros).





A més, la Copa del Rei i la 2a Divisió no estan inclosos en aquests tres lots del proper trienni (sí que ho estaven d'alguna manera en l'anterior trienni).





En un comunicat, Laliga ha dit confiar que els lots que no han estat adjudicats en aquesta primera ronda ho siguin, "també de manera satisfactòria", en els propers mesos.





El president de Laliga, Javier Tebas, s'ha mostrat "satisfet" i ha subratllat que el resultat és "positiu per a tots els que formen part, directament o indirectament, de la indústria del futbol espanyol". "Clubs, operadors adjudicataris, patrocinadors i, molt especialment, els aficionats al futbol, surten guanyant amb aquest concurs", ha subratllat.





INGRESSOS DE LaLiga





El dijous 21 de juny, l'Òrgan de Control va renovar el contracte amb l'Agència de Comercialització Internacional (Mediapro), per a la venda dels drets audiovisuals internacionals durant les pròximes cinc temporades (2019-2024).





Gràcies a aquest acord, Laliga es garanteix uns ingressos per drets audiovisuals internacionals de 4.485.000 d'euros durant les pròximes cinc temporades, un 30% més que en l'anterior trienni.