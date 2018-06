ERC i PDeCAT es barallaven pels departaments que donen subvencions i publicitat als mitjans de comunicació

ERC, segons els correus confiscats a Molons, proposava assumir la cartera de Difusió, encarregada de la publicitat institucional, i deixar als de PDeCAT la secretaria de Comunicació, responsable de les subvencions. Molons avisava llavors que la iniciativa era una "trampa" i explicava que existia escàs marge pressupostari per a les ajudes i, en canvi, la publicitat sempre resultava fiable.





Correus electrònics confiscats a Antoni Molons han desvetllat la lluita entre els partits independentistes ERC i PDeCAT per dirigir els departaments que s'encarreguen d'injectar diners als mitjans de comunicació. En la comunicació, Molons comenta amb Elsa artat I, l'oferta dels d'Oriol Junqueras per fer "un canvi de cromos" a la direcció dels dos llocs més sensibles des dels quals es dirigeix l'entrada econòmica als mitjans.





A la vista de "e-mail" la Guàrdia Civil treu la conclusió en el seu informe final de que hi ha interès per part d'ERC i PDeCAT pel control de Difusió i "si ets crític, et baixen les assignacions".