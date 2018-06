Pablo Iglesias ve a Catalunya com "ambaixador" de Pedro Sánchez

En política, no sempre surt bé fer plans de futur, sobretot quan es vol aplicar el conte de la lletera. El que és vàlid avui, demà pot ser un fracàs oa l'inrevés. El casoplón de la parella Pau & Irene, va deixar enmig del caos a Podem. Ciutadans s'havia pujat al limbe dels confiats i el seu líder Albert Rivera mirava la Moncloa com una cosa ja feta. Ve Pedro Sánchez amb la seva moció de censura, descol·loca uns quants, se sumen els independentistes -prèvia promesa de recompenses - i canvia tot en un obrir i tancar d'ulls. Ciutadans entra en estat de xoc del qual encara no s'ha refet del tot.





Pablo Iglesias aprofita el seu suport a Sánchez i comença a treure cap polític, fent veure la gran influència que té sobre el govern socialista, i que el seu president pren "nota" dels seus suggeriments. Vol treure profit dels seus vots al Congrés. Si no rendibilitza el seu suport a Sánchez, està mort políticament. Bona part del seu electorat pot tornar a la cleda socialista. La seva primera acció de màrqueting l'ha tingut a Barcelona, aquest dilluns, on s'ha reunit amb el president bis Quim Torra. Ha fet d'ambaixador de Sánchez. El cues promet i parla de donar suport a un referèndum, acostament dels polítics presos i tot el que se li pugui ocórrer. Ell no té cap compromís, no li competeix. A més queda com un gran demòcrata de l'escola bolivariana. Tendeix ponts, carreteres, urnes i fins presons de plastilina. Ell no ha de complir les seves promeses, això és cosa de Sánchez.





El president Torra escolta el "cant de sirenes" de l'podemita convertit en "· mediador". Per fi, hi ha algun partit que entén les seves reivindicacions . No han passat ni dues hores, quan el president de Catalunya aposta per un altre 1-o per fer efectiva la "República Catalana". Déu n'hi do.





Torra, que està demanant diàleg franc i dóna la mà al govern espanyol, sense imposicions nomenarà aquest dimarts a l'exconsellera d'agricultura fugida a Brussel·les, Meritxell Serret, delegada de la Generalitat davant la UE. No és oficial, però ho ha dit TV3 i això va a missa. ¿Algú té alguna cosa a dir, o senzillament és el silenci dels bens? . Tendeix no un pont, sinó l'aqüeducte de Segòvia.





Diàleg, parlar de tot, arribar a acords, aquest és el titular que es llança des dels sectors independentistes que governen, és la teoria, la realitat és ben diferent, és la política de fets consumats.





Han estat uns quants mesos en què milers de càrrecs han estat a l'atur, ara, tots i alguns més estan sent recol·locats, inclosa la hermanísima de Pep Guardiola. Cal seguir alimentat el clientelisme polític, recompensar-per la seva entrega "desinteressada" a la causa.





El 9 de juliol, el president del govern espanyol, rebrà a la Moncloa el president de la Generalitat de Catalunya, on s'espera que es produeixi alguna promesa. Ni Sánchez és Suárez, ni Torra Tarradellas, de manera que l'escenificació d'uns resultats positius després de la trobada, no és previsible.





Per cert, el 9 de juliol de 1816, es va signar la Declaració d'Independència de la República Argentina, on es van deslligar de la "dominació" dels reis d'Espanya. La data l'haurà triat el cap de gabinet de Sánchez?. La veritat és que s'haurà quedat calb de tant pensar.