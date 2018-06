Cau una xarxa internacional de tràfic d'armes amb presència a Lloret de Mar

La Guàrdia Civil ha participat juntament amb les policies d'Eslovènia, Croàcia i Itàlia i sota coordinació d'Europol, en la desarticulació d'una organització criminal procedent de la zona de Balcans que es dedicava al tràfic d'armes i de drogues a nivell internacional.





L'operatiu s'ha saldat amb la detenció de 32 persones i la intervenció de 102 armes de foc en prop de 60 registres que a Espanya van tenir lloc a la localitat de Lloret de Mar (Girona).





Segons informa l'Institut Armat en un comunicat, l'operació, batejada com Karavanke, es va iniciar fa més de dos anys i era per Europol una de les majors cooperacions per part de cossos policials de la UE i l'Agència Antidroga dels EUA (DEA) contra una organització 'Càrtel dels Balcans'.





El desenllaç de les actuacions policials es va precipitar el passat mes d'abril quan els Carrabiners italians van detenir un ciutadà bosnià en un control rutinari a prop de la frontera d'Eslovènia que amagava "un arsenal d'armes, moltes d'elles de guerra" en el seu vehicle i el destí era Barcelona, on es va saber després que servirien com a pagament d'un carregament d'estupefaents.





Per aquests fets es va establir un equip conjunt de treball coordinat per Europol i format per policies d'Eslovènia, Croàcia, Itàlia i la Guàrdia Civil per part d'Espanya. Encara que al principi es van activar tots els protocols antiterroristes davant aquesta troballa, aviat es va poder constatar que es tractava de les activitats pròpies de l'esmentada organització criminal assentada en els Balcans, l'activitat principal se centrava en el tràfic d'armes a nivell internacional i el tràfic de drogues.





DROGUES





De fet, en el marc d'aquesta operació, la Unitat de Policia Judicial de la Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil ja havia dut a terme diverses detencions de persones vinculades amb aquesta organització a primers d'any per delictes contra la salut pública i tràfic de drogues, concretament de marihuana a gran escala, per al que fins i tot aquesta organització havia contractat els serveis d'un enginyer agrònom per controlar la qualitat dels cultius.





Finalment, a principis d'aquest mes es va dur a terme l'execució d'aquesta operació conjunta, per al que es va traslladar una oficina mòbil d'Europol de coordinació a Eslovènia.





En total, 13 agents de la Guàrdia Civil es van traslladar a Eslovènia i Croàcia per participar activament en els més de 50 registres desenvolupats, mentre agents de la policia croata van participar en els dos registres que van efectuar a Espanya, a Lloret de Mar (Girona).





En aquests dos registres, dels quals no s'ha desprès cap detenció, s'ha intervingut abundant documentació i material informàtic relacionat amb la investigació que, segons explica la Guàrdia Civil, permetrà als investigadors identificar possibles vincles amb altres activitats delictives o terroristes dins i fora del continent europeu.





La participació de la Guàrdia Civil en aquesta coordinació policial, ha correspost a la Unitat de Policia Judicial de la Zona de Catalunya conjuntament amb la Unitat Central Operativa, comptant també amb el suport del Grup Reserva i Seguretat (GRS) de la mateixa zona i la intervenció Central d'Armes i Explosius (ICAE).