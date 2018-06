Un conductor ebri atropella un nen amb un cotxe oficial dels Jocs Mediterranis

Un nen de cinc anys es troba en estat greu després d'haver estat atropellat a Salou (Tarragona) per un cotxe oficial dels Jocs Mediterranis el conductor estava ebri i es va donar a la fuga.





L'accident va passar dilluns a les 23.45 hores al passeig Miramar i el menor es troba ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on no es tem per la seva vida i evoluciona favorablement, ha informat l'Ajuntament.





El conductor va fugir però es va presentar voluntàriament a comissaria una hora i mitja després de l'atropellament, va quedar detingut i es preveu que passi a disposició judicial aquest dimarts.





A l'home, que va donar positiu en el control d'alcoholèmia, se l'investiga per un suposat delicte contra la seguretat viària i un altre d'omissió de socors.





El nen és de nacionalitat irlandesa, es trobava amb la seva família de vacances a Salou i estava creuant de forma correcta un pas de vianants al moment de l'accident.





ESTAVA FORA DE L'HORARI LABORAL





L'home que conduïa ebri es trobava fora del seu horari laboral, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts l'organització dels Jocs.





Els Jocs Mediterranis han assenyalat que el conductor és un treballador d'una empresa externa "aliena al personal d'organització ia l'estructura directa del Comitè Organitzador".





L'organització ha subratllat que lamenta "profundament" els fets i s'ha posat a disposició de la família, de irlandesa i que es trobava de vacances a Salou.