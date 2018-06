La sostenibilitat centra les IV 'Premis Dissenya' de Fundació Aquae

La Fundació Aquae ha obert aquest dimarts 26 de juny la convocatòria per als 'Premis Dissenya', l'objectiu és reconèixer el talent d'aquelles persones que millor sap plasmar la consigna 'Cuida l'aigua. Imagina el món que vols 'en el disseny d'un cartell.





El termini d'inscripció d'aquests guardons finalitza el 7 de setembre, segons ha comunicat la fundació.





Dirigit a creatius, il·lustradors i dissenyadors d'arreu del planeta, la IV edició d'aquests guardons consta d'un primer premi, valorat en 1.000 euros, i un accèssit de 500 euros.





Els 'Premis Dissenya' van néixer el 2015 per conscienciar sobre la urgència de tenir cura del nostre planeta i per reconèixer el treball de les ments creatives que saben com transformar les idees en imatges.





"És clau conscienciar tots els actors perquè entenguin que garantir el dret a l'aigua de manera sostenible -meta 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per 2030- suposa una implicació per part de tots en la seva cura, directament o indirectament", ha destacat la responsable de Participació de Fundació Aquae, Ana Belén Carmona.





El jurat d'aquesta edició tindrà en compte l'originalitat, l'autenticitat i, sobretot, el compromís amb el desenvolupament sostenible i el progrés de les persones.





El guanyador dels Premis Dissenya 2017 va ser l'equatorià Jesús Suárez pel seu cartell 'Les grans idees', mentre que l'accèssit va recaure en mans de María Rodríguez Cobo per 'Al meu cap'.