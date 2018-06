Bustos defensa davant el jutge que mai va ordenar retirar multes a familiars

L'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha negat aquest dimarts en el judici contra ell per presumpte tràfic d'influències a l'Audiència de Barcelona que mai va donar instruccions perquè li retiressin multes de trànsit a ell o als seus familiars: "En cap cas em vaig aprofitar de la meva condició d'alcalde ".





En la seva declaració com acusat en la Secció 10 de l'Audiència per presumptament retirar multes a familiars, Bustos ha assegurat que mai va exercir la seva influència com a alcalde per aconseguir la retirada de sancions, i ha explicat sobre una de les multes, a les portes de la llar d'infants del seu fill el 28 de març de 2012, que desconeixia que l'haguessin imposat perquè la seva dona va arribar a temps per evitar que la grua s'emportés el vehicle: "La sanció no va ser tramitada".





Sobre aquesta multa, que va ser anul·lada per vicis probatoris, ha explicat que va aparcar aquell dia amb el cotxe de la seva dona a l'anar a buscar el seu fill a la guarderia però que no va ser en una parada de bus com afirma la fiscal -ja que havia estat anulada- sinó en un càrrega i descàrrega, i que per no influir en els tècnics de la grua va manar a la seva dona a retirar el cotxe abans que l'hi portessin: "Si jo hagués volgut aprofitar-me de la meva condició d'alcalde hagués sortit" .





Ha justificat que poc després truqués al cap de la Policia Local de llavors, l'acusat Josep Miquel Duran, per parlar sobre l'assumpte perquè volia advertir-lo que el servei de grues s'estava saltant la norma no escrita de ser tolerant amb les infraccions d'aparcament davant les escoles i llars d'infants a l'hora de recollida dels nens, una instrucció que es fa encara avui dia per motius de "seguretat i mobilitat".





Bustos, que ha admès que en el seu converses telefòniques era "loquaç i imprudent", ha indicat que després ja no es va interessar més per aquesta multa i ha negat estar al corrent de que finalment va ser anul·lada perquè la fotografia del vehicle cometent la infracció no permetia veure la matrícula.





SEGONA MULTA





Pel que fa a la retirada del cotxe de la seva exdona per estar mal aparcat davant l'hospital, quan el portava un dels seus fills, el 22 de juny d'aquest any, Bustos ha al·legat que malgrat que l'acusat Josep Miquel Duran va avançar el pagament de la grua, posteriorment ell l'hi va tornar, i no va fer seguiment de la multa corresponent i desconeixia que la van retirar.





Bustos ha relatat que aquell dia va demanar ajuda a Duran i l'altre acusat, el llavors coordinador d'Àrea d'Espai Públic de Sabadell Xavier Izquierdo -que finalment no ha declarat i ho farà en una altra sessió del judici- perquè el seu fill gran estava convalescent d'un càncer, venia d'un tractament i no podia assumir els tràmits per recuperar el cotxe del dipòsit municipal, i que els va demanar discreció per protegir-los de persones que l'odien i que volien fer-li "mal".





Sobre aquest cas, Duran ha explicat que ell va avançar els diners, 133,50 euros, de la seva butxaca i no de la caixa de la Policia Local, tal com afirma la Fiscalia, que li atribueix un delicte de malversació, ia preguntes el seu advocat, ha abundat que mai va tenir cap queixa o sanció per un desquadrament a la caixa.





Així mateix, l'excap policial ha afegit que va acollir els fills de Bustos al seu despatx i els va ajudar en els tràmits perquè "no eren qualsevol persona, eren els fills de l'alcalde" i estaven en una situació complicada ja que un estava malalt i es trobava malament.





Preguntat sobre un informe que va adjuntar a les al·legacions contra la multa, pel qual l'acusen de falsedat documental, ha expressat que en cap moment Bustos li va demanar que ho escrivís: "Tenia la bona intenció d'aportar la meva visió en l'informe" en haver estat testimoni directe, cosa que feia en alguns casos.





PUNXADES TELEFÒNICS





L'advocada de Bustos, Debora Quintero, ha demanat durant el tràmit de qüestions prèvies que s'anul·lin els 'punxades' telefòniques al seu client, en els quals se sustenta tota la causa, perquè estan "contaminades" ja que es van autoritzar basant-16 indicis que no apuntaven a la comissió de delictes concrets.





La magistrada Montserrat Comas ho ha rebutjat perquè hi ha dos sentències pel cas de l'endoll a una exalt càrrec a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Suprem que van avalar la legalitat d'aquestes escoltes.





Bustos s'enfronta a una petició de la Fiscalia de dos anys de presó, sis anys d'inhabilitació per exercir un càrrec públic i una multa de 400 euros per cada un dels dos delictes de tràfic d'influències, mentre que per al excomandament policial demana sis anys i mig de presó per tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental, i 19 anys d'inhabilitació.





El judici és el d'una de les més de 30 peces separades del cas Mercuri de presumpta corrupció entorn de l'Ajuntament de Sabadell en l'època de l'exalcalde socialista, de les quals al voltant de la meitat han estat arxivades.





El cas de la col·locació a dit d'una exalt càrrec del tripartit a l'Ajuntament de Montcada i Reixac ja va arribar a judici en el TSJC, que va condemnar a un any i quatre mesos a Bustos, una pena confirmada pel Tribunal Suprem.