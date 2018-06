Pirates culturals i masses d'odiadors

Com és habitual, el gran escriptor Javier Marías ha unit els seus articles dominicals dels dos últims anys i ha confeccionat un llibre d'estimulants reflexions: 'Cuando los tontos mandan' (Alfaguara).





La literatura, el cinema i la música són, ens diu, les arts que més l'acompanyen en el seu viure, però després de llegir-lo es fa evident que les sap enllaçar amb el dia a dia. També sosté amb energia que "ningú que pirategi continguts culturals hauria de tenir dret a indignar ni escandalitzar-se per el lladronici a gran escala de polítics i empresaris". Són massa entre nosaltres els que pirategen amb orgull i sense escrúpol. I no se'ls pot riure les gràcies sense entrar en complicitat. No es tracta de ser 'virtuosos' amb afany de castigar, sinó de no consentir un rapinyar que perjudica greument a la cadena de professionals que treballen amb l'autor i el seu empresari.





Creu Javier Marías que "per molt que s'intenti enfonsar i amagar, el gran art surt a flotació i acaba resultant innegable, manifest (de vegades amb enorme retard, això sí)". Però sap que cal facilitar el camí potser, i que estem en una època en què la còlera o l'estupidesa o la bogeria o la maldat dels poca-soltes alarmen en excés; però, alguns adquireixen un poder excessiu i preocupant.





Així, a propòsit de Trump i abans de la seva elecció, el novel·lista escriu: "Era qüestió de temps que la massa dels odiadors intentés fer pujar a un dels seus: al pinxo, al xulo, al despotricador, al insolent i al llepa. Esperem que no ho aconsegueixi, d'aquí a nou dies ". El problema és la incapacitat de preveure conseqüències i la disposició a empassar-qualsevol mentida, insensibles als millors homes i dones amb què comptem per a una sàvia orientació.





Donats els arrelats i penosos vicis espanyols, a Marías no li escandalitza que hi hagi qui anheli separar-se d'Espanya. Però té clar que una Catalunya independent en mans dels qui avui l'fomenten (dirigents cínics, disposats a saltar-se totes les regles i a imposar la seva voluntat al conjunt dels seus ciutadans), seria el més semblant a un mas per a ells, en el qual ningú podria intervenir, ni la UE. "Quan es cedeix el terreny als ximples, se'ls presta atenció i se'ls pren seriosament; quan aquests imposen les seves nicieses i manen, el resultat sol ser la plena estupidificació de l'escena". Ni més, ni menys.