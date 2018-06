Argentina derrota a Nigèria i passa a vuitens (2-1)

La selecció d'Argentina va vèncer ahir a Nigèria amb dos gols de Leo Messi i de Marcos Rojo. El resultat va ser suficient per als "albicelestes" per classificar-se en els vuitens del Mundial de Rússia, ja que la derrota d'Islàndia davant Croàcia (2-1) els va permetre passar de fase.





Un gol del davanter del Barça a la primera part i un altre del defensa del Manchester United en el minut 86, van permetre als argentins superar el compromís i classificar-se com els segons del grup D, just per darrere dels croats. Els de Sampaoli van haver de suar la samarreta, ja que no s'esperaven tants problemes davant la selecció africana.





Ahir l'eufòria era palpable entre els aficionats d'Argentina. El mateix capità de la selección americana, Leo Messi, va manifestar que estava convençut que "Déu" havia estat amb ells i no els "deixaria fora" del Mundial de futbol.





El pròxim rival de l'Argentina serà França, amb la qual es batrà el dissabte a les 16:00 hores.