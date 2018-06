El FC Barcelona, ​​millor club de futbol en acords de patrocini segons 'Forbes'

El FC Barcelona és, segons la publicació nord-americana de negocis Forbes, el millor club de futbol del món pel que fa a acords de patrocini, amb 247 milions de dòlars anuals ingressats per aquest via, superant a Manchester United ja Reial Madrid, segon i tercer respectivament en aquesta llista.





Segons ha informat el club en un comunicat, els 247 milions de dòlars -uns 211.500.000 d'euros- d'ingressos per patrocini representen a més un augment de 15 milions de dòlars respecte a l'any anterior, sent el FC Barcelona l'únic del 'Top 3 'de la llista que ho ha aconseguit.





Aquests ingressos per patrocini, inclòs el valor de la publicitat a la samarreta i els patrocinis de l'estadi, han disminuït en 12 milions de dòlars al Manchester United i 16 milions en el Reial Madrid, immediats perseguidors del club blaugrana.





El FC Barcelona i el Reial Madrid són els dos únics clubs de La Liga Santander en un llistat amb presència dominant d'equips de la Premier League, com el Manchester United (202 milions de dòlars), el Chelsea (148 milions), l'Arsenal (89 milions), el Manchester City (77 milions) i el Tottenham Hotspur (74 milions).





Aquesta posició de lideratge del Barça coincideix amb el reforç del valor de la seva marca. Tal com indica un estudi elaborat per la consultora Brand Finance, en l'últim any el FC Barcelona ha passat de la segona a la primera posició gràcies als acords signats amb Nike i Rakuten.





Segons aquest estudi, la marca Barça té una ràtio de marca AAA+ i ha passat a tenir una puntuació de 95,4 a l'actual 96,6. Per sota queden el Reial Madrid (96,4), al qual ha arrabassat la primera plaça, el Manchester United (94,6), el Bayern de Munich (93,1) i el Liverpool (92,2).