Gas Natural Fenosa es dirà Naturgy

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net recurrent de 481 milions d'euros fins al maig, xifra que representa un augment del 34% en relació amb els cinc primers mesos de l'any passat, segons ha informat el president executiu de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, el mateix dia que l'empresa ha anunciat el canvi de nom a Naturgy.





Reynés ha justificat el canvi de denominació en el fet de voler ser "reconeguda com una energètica i no només com una gasista".





"Apostem molt pel gas natural, però no només pel gas natural. Volem que ens reconeguin com una energètica i no només com una gasista", ha dit sobre aquest tema.









De fet, la companyia va néixer sota el nom de Societat Catalana per a l'Enllumenat per Gas al segle XIX, i al llarg de la seva història ha tingut diferents denominacions, com a Gas Natural SDG. En 2009, després de la fusió amb Fenosa, va passar a denominar-se Gas Natural Fenosa.





"Amb Naturgy, construïm una marca internacional, adaptada a tots els mercats globals on tenim presència i on la tindrem en el futur. Després d'aquests anys d'història, donem un nou impuls per encarar nous compromisos, per estar més prop dels nostres clients allí on estiguin i per apostar per oferir solucions simples, senzilles i respectuoses amb l'entorn", ha dit.





Amb la denominació de Naturgy, que estarà present en l'Ibex 35 amb el 'ticker' NTGY, la companyia aposta així per la simplicitat i mostrar una companyia digital i global.





"La companyia no comença de zero. Ja som reconeguts per ser una energètica propera i compromesa amb els nostres clients. Però a partir d'ara ho serem encara més. Anirem més lluny, fent la vida més fàcil als nostres clients gràcies a la tecnologia, i satisfent les seves necessitats. Serem més simples, més digitals i ens preocuparem per ser més àgils", ha subratllat Reynés.





CANVI DE SEU, NO DIR "SEMPRE I MAI"





Respecte al canvi de seu social a Madrid que va adoptar la companyia el passat mes d'octubre a causa del desafiament secessionista a Catalunya, Reynés no va descartar que pugui tenir volta enrere i va assegurar que el seu pare li va recomanar que no s'ha d'utilitzar "sempre i mai".





"Dir que s'ha traslladat per sempre és molt presumptuós", ha assegurat el directiu, qui va obrir la porta a fer marxa enrere a aquesta decisió "al moment que es consideri oportú".





La companyia sotmet als seus accionistes la simplificació del consell d'administració, reduint el seu actual nombre de membres a un total de 12. Després de la sortida del seu anterior president, Isidro Fainé, el consell de la companyia estava compost de 16 consellers.









D'aquesta manera, l'òrgan rector de Gas Natural Fenosa passarà, una vegada sigui aprovat per la seva junta general d'accionistes, a estar compost per un president executiu (Reynés), sis consellers dominicals, amb dos representants per als seus principals accionistes (CriteriaCaixa, GIP, CVC i Alba) i cinc consellers independents.





Reynés ha fet aquest dijous un avanç dels resultats de la companyia fins al mes de maig durant la roda de premsa prèvia a la celebració de la Junta General d'Accionistes.





Les xifres presentades només tenen en compte el negoci recurrent, i no els impactes extraordinaris de 2017 i de 2018.





Gas Natural donarà a conèixer els resultats del primer semestre a finals de juliol i, fins al maig, el benefici brut d'explotació (Ebitda) recurrent va arribar als 1.823 milions.





Reynés ha destacat la bona marxa de la comercialització de gas, amb un creixement del 13,2%, de l'electricitat (6,7%) i la producció d'energia (4%).





PLA ESTRATÈGIC





Reynés ha assegurat que "a dia d'avui" la companyia "no està involucrada en cap operació ni de compra ni de venda", encara que ha subratllat que en el seu nou pla estratègic, que presentarà el dijous a Londres, no descarta el creixement inorgànic, sempre sota criteris de "una rendibilitat mínima".





Una empresa amb les aspiracions de Gas Natural Fenosa "no pot deixar d'analitzar cap operació", ha destacat Reynés, que també ha matisat que no és una "obsessió" incorporar una operació corporativa.





No obstant això, ha subratllat que qualsevol operació corporativa que s'afronti haurà de complir amb "les regles d'or" de rendibilitat, ja que el grup no està obligat a adquisicions a causa de la cartera de projectes orgànics que té. "L'escenari de sortida és no fer gens que no sigui desenvolupament orgànic", ha dit.





Reynés ha afirmat que els sis pilars del nou pla seran la simplicitat de gestió, el focus d'atenció, l'eficiència, l''accountability', la disciplina d'inversió i la innovació, però sempre amb el "focus d'atenció prioritari" en la creació de valor.