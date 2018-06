El PSC rebutja la municipalització de l'aigua a Ripollet

El PSC de Ripollet ha justificat la seva negativa final a la municipalització de l'aigua, gestada pel govern de "Decidim" durant els últims dos anys, perquè "no hagués significat una millora econòmica, ni del servei", segons va declarar el portaveu socialista, Luís Tirado, en roda de premsa, l'endemà del Ple on es va tombar la iniciativa.





Durant la roda de premsa va repassar els 14 punts del full editat per Decidim "Amb l'aigua pública tu també guanyes", rebatent un per un tots els avantatges que defensava.





Per Tirado, amb l'aigua al govern municipal "ens han volgut vendre una moto des de principi" i va qüestionar la defensa que va fer Decidim, com "dogma de fe" quan encara no tenia els números fets. Per tot això, el candidat a l'alcaldia es preguntava si "Valia la pena tot això per tan poc estalvi", quan, segons ell, "han gastat molt més en estudis", pel que ha explicat que els socialistes van decidir forçar un ple extraordinari "perquè no es continuessin malgastant més temps ni diners de tots".





Seguidament, Tirado va rebatre la crítica de Decidim a que el grup socialista donés suport al reglament de l'aigua a l'Àrea Metropolitana i, en canvi, a Ripollet vetés la municipalització. Per Tirado es tracta de coses diferents, perquè "l'AMB només dóna el vistiplau a l'expedient, però qui decideix si es fa o no és Ripollet".