Els espanyols treballem 177 dies a l'any només per pagar impostos

Aquest dimecres 27 de juny arriba el 'Dia de l'Alliberament Fiscal', el dia en què els contribuents vam deixar de treballar exclusivament per al pagament d'impostos. El 'think tank' Civismo s'encarrega de calcular cada any quantes jornades dediquem els espanyols a contribuir amb Hisenda i quantes a gaudir de les nostres rendes de treball.





En 2018, l'estudi de Civismo ha constatat que els espanyols dedicarem una mitjana de 177 jornades de treball al pagament d'impostos, una xifra que s'avança en un dia a la de 2017.





D'aquests 177 dies de sou, les cotitzacions socials suposen, de mitjana, 102 jornades de salari, a les quals s'afegeixen altres 35 per IRPF (una jornada menys que l'any passat), 25 per IVA, 11 per impostos especials i 5 més per altres tributs entre els quals es troben l'IBI, Patrimoni, Successions o Matriculacions. Això deixa disponibles 187 dies de sou per al gaudi ple del contribuent.





QUANT ES PAGA I QUANT ES REP





El 'think tank' ha introduït una novetat en el seu estudi de 2018. Per primera vegada, l'entitat ha realitzat una comparativa entre el que els ciutadans contribueixen a l'Estat i les prestacions i serveis que reben a canvi per part de les administracions. Per a això, ha vinculat la distribució de la despesa pública i el pagament d'impostos per trams d'edat.





D'aquesta manera, la despesa recollit per Civismo en protecció social (pensions, prestacions per desocupació i altres ajudes) ascendeix al 16,8% del PIB espanyol, seguit en pes per altres partides com el cost de l'Administració Pública (6,1% ); Sanitat (6%); Educació (4%); Inversions (3,9%); Seguretat (1,9%); Subvencions i Cultura (1,1%); Defensa (1%); Medi Ambient (0,8%) i Habitatge (0,5%).





En el seu estudi, Civismo comprova que el retorn del seu pagament d'impostos que percep cada ciutadà varia substancialment en funció de l'edat. A mesura que el contribuent envelleix, el valor econòmic del percebut es triplica, passant dels 6.934,42 euros nominals en el tram de 16 a 29 anys als 22.388,80 a partir dels 65.





La principal prestació, en termes econòmics, segueix sent la pensió pública, que ascendeix fins als 15.454 euros anuals de mitjana, seguida de l'atenció sanitària (1.919 euros).





L'estudi destaca que els treballadors abonen entre 3.515,33 i 7.775,23 euros anuals més del que s'ha percebut en serveis públics durant els 35 anys de cotització prèvia, per després beneficiar-se en forma de pensió, sanitat i dependència per un import de 17.768,49 euros anuals durant dues dècades aproximadament.