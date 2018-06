Detenen Samuel Crespo, el narco que va ser alliberat en l'assalt a l'Hospital de la Línia

Una operació conjunta de Policia i Guàrdia Civil, més altres cossos de seguretat, han detingut el suposat narcotraficant que va ser alliberat en l'assalt a l'Hospital de la Línia (Cadis) i que es trobava fugat.





Segons han indicat fonts policials, la detenció ha tingut lloc a Jimena de la Frontera i, a més d'aquest home, ha estat detinguda una altra persona que també és membre del clan de Los Castañitas.





D'aquesta manera, les mateixes fonts han precisat que s'ha procedit a la detenció d'aquestes dues persones a Jimena de la Frontera, dins de la Comarca del Camp de Gibraltar, en el marc d'una operació conjunta sobre el cas de l'assalt a l'hospital, que continua en secret de sumari.





Cal recordar que la Policia Nacional va obrir una investigació després de l'alliberament per part d'un grup d'encaputxats d'un presumpte narcotraficant que es trobava a Urgències de l'Hospital linense que havia estat detingut prèviament.





LOS CASTAÑITAS





Els fets es van produir quan després d'una persecució pels carrers de la Línia, el presumpte narcotraficant, pertanyent al conegut com a clan de Los Castañitas, va ser detingut, sent traslladat a Urgències a causa d'unes ferides produïdes durant la fugida.





Per aquests fets a quatre persones -dues d'elles, germans- van ser detingudes per la seva presumpta implicació en l'assalt registrat el passat 6 de febrer a l'Hospital de la Línia per alliberar el un suposat narcotraficant que prèviament havia estat detingut per agents policials.





Aquests quatre van ingressar a la presó de manera provisional un cop van passar a disposició judicial però, el passat mes de maig van ser posats en llibertat sota fiança.