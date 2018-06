Eva Baltasar guanya el Premi Llibreter de Literatura Catalana 2018

L'escriptora Eva Baltasar ha guanyat el Premi Llibreter 2018 de Literatura Catalana, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya i que atorguen les llibreries catalanes, amb la seva novel·la 'permagel' (Club Editor).





El premi, que reconeix la qualitat d'un llibre ja publicat i que no ha rebut l'atenció que mereix, ha estat concedit per unanimitat per ser considerada "una obra valenta, desinhibida i arriscada", el llenguatge emprat i una clara influència poètica que fa servir imatges i comparacions impossibles que superen la realitat.





En declaracions als mitjans, l'autora ha dit que està molt sorpresa de l'èxit de la novel·la i que no esperava aquest reconeixement, i preguntada pel seu llenguatge ha destacat que la seva mirada poètica es conjuga amb una història que li va sortir sola: "He treballat sobretot la manera de dir la història".





Preguntada sobre els seus pròxims projectes ha dit que si el seu protagonista és una persona molt atractiva potser la seva nova protagonista no ho sigui tant, però que la farà parlar "com li surti".





Ha explicat que primer porta a terme una escriptura que li surt a torrent i després s'entreté buscant millors fórmules i rimes, però sempre es tracta d'un procés "inconscient i de ritme".





D'altra banda, ha guanyat el Premi Llibreter a Altres Literatures 'Teoria general de l'oblit' (Periscopi/Edhasa), de José Eduardo Agualusa, mentre que el Premi Llibreter 2018 d'Àlbum Il·lustrat ha estat per a 'Frank. La increïble història d'una dictadura oblidada' (dib-Buks), de Ximo Abadia.





NOVES CATEGORIES





La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha anunciat la "ampliació" dels premis amb la incorporació al premi de les categories de millor llibre en Literatura Infantil i Juvenil de Literatura Catalana, i al millor llibre de Literatura Infantil i Juvenil a altres Literatures, per a la "creació de nous lectors i realçar una literatura menyspreada".





Així, la novel·la 'No llegiré AQUEST llibre' (La Galera), de Jaume Copons i Òscar Julve, ha estat reconegut amb el Premi Llibreter 2018 de Literatura Infantil i Juvenil. A la segona nova categoria, el Premi Llibreter 2018 de Literatura Infantil i Juvenil d'Altres Literatures ha estat per a 'El mono de l'assassí' (Viena Edicions/SushiBooks), de Jakob Wegelius, per ser una aventura extraordinària.





En aquesta jornada de premis, la llibretera Montse Porta, de la Llibreria Jaimes, i la periodista, traductora i filòsofa Valèria Gaillard han estat reconegudes amb els premis VII Memorial Pere Rodeja, que ret homenatge al llibreter gironí homònim.