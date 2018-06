El Parlament Europeu veta un acte constitucionalista amb la presència de Boadella

El Parlament Europeu ha decidit vetar un acte constitucionalista organitzat per l'eurodiputada Teresa Giménez Barbat i que havia de comptar amb la presència del dramaturg català Albert Boadella.





L'acte, que portava per títol Constitucionalisme a l'horitzó europeu, consistia en la representació de l'última obra de Boadella, 'El sermón del bufón', i en una exposició fotogràfica sobre les fites històriques del moviment constitucionalista a Catalunya, com la tornada de l'exili de l'expresident Tarradellas o l'atemptat de la banda terrorista ETA contra el polític socialista Ernest Lluch.





JUSTIFICACIÓ DE LA NEGATIVA





La Comissió de Qüestors, que avalua el contingut de les iniciatives que es duen a terme a l'Europarlament, va comunicar per carta als organitzadors la seva negativa que es celebrés l'acte. A la carta, es deia que podia resultar "ofensiu o provocador" i que no respectava el "caràcter multicultural de la institució".





L'oficina de premsa de Barbat ha manifestat en declaracions a Catalunyapress que "vam decidir no apel·lar la decisió perquè vam entendre que ho teníem perdut. No obstant, no descartem portar l'exposició en un futur a Barcelona o Madrid".





L'eurodiputada ha posat a disposició del públic en el seu web personal l'exposició vetada. Cada una de les imatges ve acompanyada d'un text explicatiu en defensa dels valors constitucionals i europeus.





Es dóna la circumstància que Boadella va donar una conferència al Parlament Europeu el passat mes d'abril amb motiu del seu nomenament com a president de Tabarnia, el concepte creat des d'àmbits constitucionalistes per ridiculitzar l'independentisme.