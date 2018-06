Descobreixen una proteïna que regula la formació de neurones

Investigadors de l'IRB Barcelona han descobert que una proteïna regula la formació de neurones en una regió del cervell associada a la memòria, i han demostrat que és important perquè es creïn correctament.





L'estudi ha conclòs que aquesta proteïna és necessària per al creixement i ramificació de prolongacions de les neurones anomenades dendrites -dedicades a rebre estímuls ia l'alimentació cel·lular-, així com per a la formació i morfologia de les espines que surten d'aquestes.





Es coneixia que aquesta proteïna té un paper clau en la divisió cel·lular, però mai s'havia vist una funció d'aquest gen en les neurones.





Quan els investigadors van reduir els nivells d'aquesta proteïna, les protuberàncies de les neurones eren més curtes i generaven menys i pitjors estructures sinàptiques -de transmissió de impulsos-.





L'investigador Jens Lüders ha liderat el treball a l'IRB Barcelona, en col·laboració amb grups de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), i el seu descobriment podria servir per predir efectes secundaris de medicaments contra el càncer.





ANÀLISI GENÒMIC





En realitzar una anàlisi genòmica sobre neurones en cultiu, els investigadors han identificat uns reguladors anomenats "reguladors de microtúbuls mitòtics", que estan molt actius en les neurones mentre es diferencien i per tant es dedueix que tenen rols clau durant aquest procés.





Explorar aquesta premissa permetrà una millor comprensió de la funció de la xarxa de microtúbuls en les neurones, però "també podria ajudar a predir els efectes secundaris dels medicaments contra el càncer", ha explicat el primer autor de l'estudi, Francisco Freixo.





"No és sorprenent que alguns agents quimioterapèutics que afecten les funcions dels microtúbuls en les cèl·lules mitòtiques també tinguin efectes secundaris greus en el sistema nerviós", ha destacat Lüders, cap del laboratori Organització de Microtúbuls.