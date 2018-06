Cs demana al Parlament la suspensió immediata dels diputats processats

Carlos Carrizosa a la sala de premsa del Parlament.





El grup parlamentari de Cs ha registrat aquest dimecres a la Cambra catalana un escrit en el qual sol·licita que suspenguin de manera immediata als diputats inclosos en el processament dictat pel Suprem sobre el procés sobiranista.





En el document es recorda l'acte del Suprem en el qual s'exposa que han estat "íntegrament desestimats els respectius recursos d'apel·lació contra la interlocutòria de processament" per delictes de rebel·lió, presentats pels investigats.





En concret, el text es refereix als recursos desestimats dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez, uns a la presó provisional i altres a l'estranger.





Cs recorda que la desestimació d'aquests recursos implica "la fermesa de l'ordre de processament i, automàticament i per efecte de la llei, la suspensió de l'exercici de la seva condició de diputats", segons el que disposa l'article 384 de la Llei d'enjudiciament criminal .





Aquest article estableix que quan una ordre de processament és ferma i es decreta la presó provisional per un delicte comès per una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, "el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l' exercici del mateix mentre duri la situació de presó ".





VOT DELEGAT





Per això, Cs demana a la Secretaria l'adopció totes les mesures necessàries per a l'efectivitat de la suspensió "ja esdevinguda, garantint que es faci extensiva a totes les facultats, drets, inclòs l'exercici del vot, fins i tot per delegació, i la percepció de drets econòmics ", que tinguin fins al moment aquests diputats.





També es demana que comuniqui l'abast d'aquesta suspensió a tot el personal i als lletrats del Parlament, perquè prestin l'assessorament jurídic sobre l'abast de la suspensió a tots els àmbits de l'activitat parlamentària i administrativa.