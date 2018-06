Investiguen un apunyalament a la Barceloneta

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona investiguen un apunyalament ocorregut la tarda d'aquest dimecres al barri de la Barceloneta, on un home ha ferit a un altre al carrer.





La víctima és un home de 34 anys que ha rebut una ferida per arma blanca al pit, i que ha estat traslladat a l'Hospital del Mar, on està estable dins de la gravetat i no es tem per la seva vida, segons han informat fonts del sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





El SEM han rebut l'avís a les 19.58 hores d'aquest dimecres, i efectius sanitaris s'han traslladat al carrer Meer, on han atès el ferit.