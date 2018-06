Jocs SA obté el casino d'Andorra la Vella

El Comitè del Consell Regulador Andorrà del Joc ha atorgat a l’empresa Jocs SA la concessió del casino d'Andorra la Vella un cop analitzada la demanda d’informació que va formular ahir, segons informa el Diari d'Andorra.





L’excònsol major d’Ordino, Ventura Espot, és l'actual director de Jocs SA, de capital 100% andorrà i on també participen altres empresaris del país, entre els quals es troben Gilbert Montané (vicepresident), el president de l’Automòbil Club, Enric Pujal, i el director del Bingo Star’s, Marc Martos (secretari). El soci tecnològic és Novomatic.





Els diferents departaments de Govern encarregats d’avaluar els apartats del concurs, han puntuat els nou aspirants i posteriorment el CRAJ ha recopilat la informació per fer l’informe final. El comitè del CRAJ va analitzar ahir el certificat tècnic, però va considerar que hi havia punts on calia detallar més les dades.





Les avaluacions són el principal factor per a l’elecció del guanyador, però hi ha una valoració posterior del comitè que pot tenir en compte altres aspectes. Cal recordar que els aspirants són els francesos Grup Barrière, Grup Partouche, PVG Casinos, Grup Reinau-Casino du Golfe; Jocs SA amb els austríacs Novomatic i Bomosa amb Casinos d’Àustria; els malaisis Genting, els espanyols Cirsa i els russos Mercury.





La decisió final queda llavors supeditada al moment en què l’informe complementari estigui realitzat i es trameti al comitè del Consell Regulador del Joc perquè doni el veredicte final.





Un dels suposats favorits, Genting, que multiplicava per deu la resta de propostes econòmiques, sembla que hauria quedat fora de la cursa per problemes formals. Segons altres fonts, les dificultats vindrien perquè un informe jurídic establiria que la documentació presentada no era adient amb el que preveien les bases. No ha transcendit si hi ha altres casos entre els aspirants.