Trifulgues, nervis, retrets i acusacions en l'era del President Torra

Quim Torra, el nou president desconcerta als seus: aplaudeix l'himne nacional, tot just compareix davant els mitjans, no fa cas a Puigdemont, li cedeix tot el protagonisme a Elsa Artadi, i se'n va a Washington a un conclave com a convidat.





La 'internacionalització' segueix sent un aspecte obsessiu dels colpistes. Meritxell Serret, exconsellera d'Agricultura i també processada pel Suprem, acaba de ser nomenada delegada de la Generalitat a la capital belga, una forma de facilitar-li un ingrés mensual mentre romangui fora d'Espanya.





La nova líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha carregat contra el 'Govern': "la independència es va proclamar però no es va executar. Per tant, és una derrota més que una victòria, perquè els dirigents van decidir no defensar la República". Paluzie està indignada amb Torra i amb Puigdemont. Pensa que s'ha abaixat la guàrdia, que s'estan arriant algunes banderes principals.





L'independentisme fa aigües i Clara Ponsatí, exconsellera d'Educació, fugida a Escòcia, ho declarava obertament davant els mitjans: "Això era una jugada de pòquer i anàvem de fanal". Els dirigents es neguen a reconèixer el desastre mentre Torra es manté en el discurs de l'1-O en el qual ja poca gent creu.





Les tensions en la família independentista, es palpen en l'ambient. Torra no és referent de res, ningú l'ha votat, ni tan sols té partit. Puigdemont apareix com una pantomima. El secesionsimo intentarà recuperar el pols perdut per a la Diada de Setembre, que comença a dissenyar-se com una concentració més en defensa dels presos i de l'1-O. Mentrestant, les puntes de pica i els retrets segueixen emergint.