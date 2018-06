Juanjo Puigcorbé s'aferra a l'escó i no dimitirà malgrat les acusacions de maltractar els seus subordinats

Un informe de la Diputació de Barcelona, en què s'aboquen acusacions greus contra el polític i actor Juanjo Puigcorbé, ha propiciat que ERC mogui fitxa respecte al seu regidor. Després de conèixer-el document de la Diputació -avançat per El Periódico aquest matí-, el grup municipal d'ERC li ha demanat a Puigcorbé que lliuri l'acta de regidor i renunciï al seu escó.





L'informe provisional elaborat per una empresa externa, encara que no cita directament a Puigcorbé, sinó al polític relacionat amb la gerència de serveis de cultura, li atribueix haver generat situacions emocionals que afecten el col·lectiu de treballadors. L'informe detalla que el tracte cap als seus treballadors no és correcte i denota menyspreu i supèrbia.





L'informe esmentat assenyala ingerències polítiques, falta de confiança en els treballadors i poc respecte polític pels tècnics, a més de l'assumpció de funcions inusuals i ordres contradictòries, situacions que van generar estrès, malestar i nervis.





Puigcorbé, regidor per ERC però independent del partit, va anunciar a principis de juny la seva dimissió a l'Ajuntament per raons personals -pel que automàticament renunciava a ser diputat a la corporació-, però encara no s'ha oficialitzat i ara anuncia que vol revocar el seu decisió.





El nou president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha anunciat que demanarà que s'investigui per què s'ha filtrat l'informe sobre el tracte de l'encara diputat d'Erc als seus treballadors, perquè era "confidencial" i no estava acabat.

RESPOSTA DE PUIGCORBÉ





En un apunt al seu compte de Twitter, Puigcorbé ha criticat el que ha titllat d'un conjunt de comentaris anònims i ha afegit: "Falta un més suculent: 'Es pujava sobre de les taules dels empleats incitant a la rebel·lió i al treball sobrevingut'".





En declaracions als mitjans, ha lamentat que s'hagin filtrat unes acusacions anònimes contra ell i el seu tracte cap als treballadors en la Diputació de Barcelona, i ha insistit que es tracta d'un informe "que encara no està acabat", ja que és provisional. L'actor ha sentenciat: "D'aquí a uns dies tothom veurà què ha passat", sense donar més detalls.