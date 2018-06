Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil de 'La Manada', va intentar renovar el seu passaport després de sortir de la presó

La Policía Nacional ha revelat aquest dijous al seu compte de Twitter que un dels membres de 'La Manada', la identitat del qual no ha assenyalat el cos, ha estat "enxampat" quan intentava obtenir un passaport, tot i que té prohibit abandonar el territori espanyol perquè es troba en llibertat provisional a l'espera de sentència ferma.









Amb posterioritat al tuit de la Policía Nacional, diversos mitjans han donat a conèixer el nom del membre de 'La Manada': es tracta d'Antonio Manuel Guerrero, membre de la Guàrdia Civil.





Els cinc membres de 'La Manada' van ser condemnats el passat 17 d'abril per l'Audiència Provincial de Navarra a nou anys de presó cadascun per abús sexual amb prevalença sobre una jove en els Sanfermines de l'any 2016, però després de passar una mica menys de dos anys a la presó provisional, dijous passat van ser posats en llibertat a l'entendre el tribunal que no hi havia risc de fuga ni de reiteració delictiva.

"TÉ CADUCAT EL PASSAPORT"









Jesús Pérez, advocat d'Antonio Manuel Guerrero, ha explicat que és "fals" que el seu client hagi anat a comissaria a obtenir el seu passaport "per sortir del país", sinó que té el document caducat i davant l'obligació imposada per l'Audiència de lliurar-ho en els quatre dies següents a la seva posada en llibertat "ha anat a preguntar si se l'havia de treure o no".





"És absurd pensar que és per sortir del país, ell no vull problemes i ha anat per un excés de zel", ha insistit l'advocat defensor de l'agent de l'Institut Armat condemnat. En aquest sentit, ha anunciat que va a presentar un escrit als jutjats perquè aclareixi com ha de procedir Antonio Manuel Guerrero en el lliurament del seu passaport, que actualment té caducat.





Finalment, ha assenyalat que és "lamentable" que per part de la Policia Nacional s'aixequi "aquest 'bulo'", és "fer mal per fer".