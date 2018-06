Isidre Fainé es postula per presidir l'Institut Mundial de Bancs Minoristes

Isidre Fainé, president de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) i de la Fundació Bancària "la Caixa", serà candidat a presidir l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Detallistes (WSBI). La presidència d'aquesta institució suposaria l'assumpció d'una nova responsabilitat d'àmbit global, en la defensa i promoció dels interessos de les caixes i bancs retail del món i de tots els seus clients.





El WSBI representa els interessos de 7.000 caixes d'estalvis i bancs minoristes repartits per tot el món. Les funcions d'aquesta institució, que va néixer el 1924, estan enfocades a la representació d'aquests interessos davant organismes internacionals, com ara l'FMI, el Banc de Pagaments Internacionals, el Comitè de Basilea i l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO), entre d'altres.





El WSBI se centra en qüestions de rellevància global que afecten a la indústria bancària, recolzant els objectius del G20 d'arribar a un creixement sostenible, inclusiu i equilibrat, així com la creació d'ocupació a tot el món, ja sigui en països industrialitzats o menys desenvolupats . Així mateix, el WSBI prioritza els esforços internacionals per avançar en l'accés financer per a tothom.





En xifres, els membres del WSBI posseeixen un total de 15 bilions d'euros i atenen 1.300 milions de clients en prop de 80 països que ofereixen serveis bancaris al detall.





Tres anys al capdavant de la ESBG





Fainé ha estat el primer president espanyol al capdavant de la ESBG i el seu mandat ha marcat importants fites, tant per a la banca internacional com en clau interna. La seva presència en una de les principals associacions europees ha projectat de manera destacada la transformació que ha experimentat el sector bancari espanyol en els últims anys.





Després de tres exercicis al capdavant de l'entitat europea, avui ha estat nomenat vicepresident al Consell d'Administració que s'ha celebrat a Brussel·les, el que li deixa el camí lliure per postular-se a presidir el WSBI. La mateixa ESBG ho ha proposat per presidir l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvi i Bancs detallistes.