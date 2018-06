El fons nord-americà Carlyle, accionista majoritari de Codorníu

El grup Codorníu Raventós ha signat un acord per a la venda de la majoria del seu accionariat al fons d'inversió nord-americà The Carlyle Group per 390 milions d'euros, ha informat la companyia aquest dijous en un comunicat.





L'operació de compra d'entre un 55% i un 60% de l'accionariat es va tancar la passada mitjanit, després que les branques de la família menys disposades a vendre acceptessin la transacció -la que representa l'actual presidenta, Mar Raventós; els Pagés Font, i Xavier i Isabel Ferrer Urrutia-.





En els propers dies, els actuals gestors han de convocar un consell d'administració per oficialitzar la situació i reconèixer la majoria en el capital de Carlyle.





També s'obre un termini perquè el fons nord-americà faci la corresponent 'due dilligence', i es preveu tancar l'operació a finals d'any, segons ha publicat 'La Vanguardia '.





En un comunicat, la presidenta del grup Codorniu, Mar Raventós, ha manifestat la seva satisfacció per l'acord, que "permetrà impulsar la internacionalització, a més de consolidar i donar continuïtat a l'estratègia del grup centrat en la construcció de marques de valor i prestigi" .





LIDERATGE





Ha afirmat que, després d'analitzar múltiples opcions, el grup ha arribat a "un bon consens amb molt potencial i llarga perspectiva de lideratge".





La companyia catalana ha destacat que la incorporació de Carlyle obre "una clara oportunitat" perquè el grup Codorníu Raventós segueixi reforçant la seva línia ascendent de resultats -aquest any preveu tancar el seu exercici fiscal amb un resultat brut d'explotació (EBIDTA) de 26 milions d' euros-.





El managing director d'Europa de The Carlyle Group, Alex Wagenberg, ha dit que Codorníu Raventós és una companyia "amb gran potencial per liderar el mercat mundial de vins i caves i amb marques de primer nivell, consolidades i molt ben posicionades en el mercat" , i que espera impulsar a la companyia a través del creixement internacional, tant orgànic com amb noves adquisicions.





"És per a nosaltres un gran orgull poder formar part d'aquest grup i donar suport a una companyia com Codorníu, amb una tradició única al món", ha afegit.





L'EMPRESA FAMILIAR MÉS ANTIGA D'ESPANYA





El grup Codorníu Raventós és l'empresa familiar elaboradora de cava més antiga d'Espanya, amb cinc segles d'història, i compta amb deu cellers repartides a Espanya, Argentina i Califòrnia i 3.000 hectàrees de vinya pròpia.





The Carlyle Group és un gestor global d'actius alternatius amb 201.000 milions de dòlars en actius sota gestió a través de 324 vehicles d'inversió a data de 31 de març de 2018.





Carlyle Europe Partners (CEP), el fons del qual procedirà el capital per fer la inversió en Codorníu, busca invertir en companyies europees de mida mitjana i de diferents sectors i indústries, accelerar el seu creixement i donar suport als seus esforços d'expansió.