Sánchez amb Juncker aquest dijous abans del Consell Europeu.





El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha rebutjat la proposta del president de la Generalitat, Quim Torra, de celebrar un referèndum pactat d'autodeterminació a Catalunya.





"El govern d'Espanya ha estat força clar en aquesta qüestió, durant molts anys, i no ha canviat", ha assegurat en declaracions a la premsa durant la reunió prèvia al Consell Europeu organitzada pels socialistes europeus.





Sánchez també s'ha pronunciat sobre la polèmica amb l'ambaixador Morenés a Washington , i tot i que ha manifestat que no va escoltar el discurs sí que ha reiterat que a Espanya no hi ha presos polítics.





REUNIÓ DEL PRÒXIM 9 DE JULIOL





Torra va explicar aquest dimecres que plantejaria a Sánchez la celebració d'un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat.





Segons el mandatari català, aquesta serà la "primera proposta concreta sobre la taula" a la reunió del proper dia 9 de juliol i avisa que, si no hi ha una "oferta" del Govern espanyol a Catalunya, seguirà "el camí a la república ".





"Partim del referèndum d'autodeterminació i la declaració d'independència. I ens vam plantejar avançar en el camí cap a la república catalana", va explicar Torra des de Washington.