'Three Identical Strangers', la increïble història d'uns trigèmins idèntics separats en néixer

Bobby Shafran, Eddy Galland i David Kellman, un grup de trigèmins idèntics que no es coneixien fins que van ajuntar per casualitat als 19 anys.





'Three Identical Strangers' és un extraordinari documental (pots veure el tràiler a continuació) que comença com una història d'interès humà i que, al final, et fa qüestionar la naturalesa de l'existència. (Alerta de spoiler).





Els trigèmins van ser adoptats per separat en néixer i cada un d'ells va viure amb famílies diferents ignorant l'existència dels altres.





La cinta comença el 1980, quan Bobby Shafran, de 19 anys d'edat, assisteix al seu primer dia d'universitat i troba companys de classe desconeguts que el saluden com Eddy.





Poc després Shafran estava en el seu dormitori quan un altre estudiant, Michael Domnitz, li va dir excitat que havia de ser un bessó. Hi va haver una trucada telefònica precipitada. Shafran es va sorprendre en escoltar una veu idèntica a la seva a l'altre costat de la línia, i va decidir que no podia esperar per conèixer el seu "nou" germà.





Aquest dia, Shafran i Domnitz van conduir fins a New Hyde Park, Long Island, llar on Galland vivia amb els seus pares adoptius.









Quan es va obrir la porta, Shafran diu en el documental que va veure el seu propi rostre mirant-lo fixament: "Va ser com si tot s'esvaís, i érem només jo i Eddy".





Però com aviat descobriria, no va ser així.





Mesos després, David Kellman, un estudiant de Queens College, va veure una notícia sobre els bessons reunits i va reconèixer la seva pròpia cara a les fotos. Poc després els tres es van reunir.





Tres desconeguts idèntics narren una història tan salvatge que, com diu Shafran en la pel·lícula, "no ho creuria si algú més ho estigués explicant".





Una vegada que els germans perduts es van trobar, la seva història es va tornar encara més impactant quan van descobrir que havien estat part d'un experiment psicològic de dècades que havia controlat el seu destí.









L'EXPERIMENT





La mare dels trigèmins era una adolescent, que va donar a llum el 12 de juliol de 1961, a Hillside Hospital a Glen Oaks, Nova York.





L'ara desapareguda agència d'adopció de Manhattan Louise Wise Services els va separar i els nens es van criar a 160 km entre ells.





Cap dels pares adoptius sabia dels altres germans.





Abans que els nadons fossin assignats a casa adoptius, l'agència els havia dit als possibles pares que els nens eren part d'un "estudi de desenvolupament de la infància rutinari". Els pares diuen que estava fortament implícit que la participació en l'estudi augmentaria les seves possibilitats de poder adoptar als nens.





Durant els primers 10 anys de les seves vides, els germans van ser visitats per assistents d'investigació dirigits per Peter Neubauer, un prominent psicòleg infantil que havia treballat en estreta col·laboració amb la filla de Sigmund Freud, Anna.





"Sembla que hi va haver almenys quatre per any durant els primers dos anys i un mínim d'una visita per any després d'això", destaca el director de la pel·lícula, Tim Wardle.





Oficialment, l'estudi va continuar durant una dècada; tot i que, com indica Wardle, "està clar a partir d'alguns dels registres de l'estudi que els científics els van seguir des de la distància i recopilen dades sobre el progrés dels trigèmins durant molts anys després d'això".





L'estudi del Dr. Neubauer, inicialment tret a la llum per l'escriptor del 'New Yorker' Lawrence Wright, va involucrar la separació d'un nombre encara desconegut de bessons i trigèmins en néixer col·locats amb famílies de diversos nivells econòmics i emocionals.





¿La intenció? Respondre a la pregunta de 'naturalesa versus criança'.





Els germans van ser situats amb famílies que eren de classe treballadora (Kellman), classe mitjana (Galland) i classe mitjana alta (Shafran).





El pare de Kellman, propietari d'una botiga de queviures, era un home càlid i afectuós que amb el temps va arribar a conèixer afectuosament com "Bubula" als tres joves. Shafran informa que la seva educació ha estat una mica més reservada, amb el seu pare metge sovint fora. Galland va xocar amb el seu pare, qui, segons Wardle, "tenia una idea diferent del que haurien de ser els homes". Col·lectivament, representaven un espectre d'"educació".





Realitzades a les llars de les famílies, les reunions van incloure proves cognitives, com trencaclosques i dibuixos, i sempre es van filmar.









PROBLEMES DE SALUT MENTAL





Els problemes de comportament van ser evidents gairebé immediatament en els trigèmins. Segons els seus pares adoptius, quan eren nadons, els tres es pegaven al cap amb freqüència contra els barrots de les seves bressols.





Kellman creu que sap per què: "Va ser per l'ansietat de la separació".





Els problemes de salut mental van continuar a mesura que els nens creixien. Per quan van arribar a la universitat, Kellman i Galland van entrar i van sortir d'hospitals psiquiàtrics; Shafran estava en llibertat condicional després d'haver-se declarat culpable dels càrrecs relacionats amb l'assassinat d'una dona en un robatori el 1978.





"Els que ens estaven estudiant van veure que hi havia un problema. I podrien haver ajudat", va dir Kellman al ' New York Post '. "Això és el que més ens s'enfada. Podrien haver ajudat ... i no ho van fer".





En els primers dies després de la seva retrobament, la vida dels trigèmins reunits era una festa. Els joves van passar per diferents programes d'entrevistes i es van mudar junts a un apartament a Flushing, Queens.





Van arribar a conèixer a la seva mare a principis dels 80. La trobada va ser breu i no va voler mantenir més contacte amb ells.





El 1988, els trigèmins van obrir un restaurant al Soho, anomenat 'Triplets Roumanian Steakhouse'. Shafran va abandonar el negoci diversos anys després, i es va tancar en 2000.





Amb el pas dels anys, els germans es van casar i van tenir fills propis: David i Janet Kellman van tenir dues filles, Ali i Reyna; Robert i Ilene tenien una filla, Elyssa, i un fill, Brandon; i Eddy i Brenda van tenir una filla, Jamie.





De tots els trigèmins, Galland sembla haver estat el més afectat pel seu descobriment.





Aquest havia mostrats clars signes de trastorn bipolar i es va suïcidar a casa seva a Maplewood, Nova Jersey, el 1995.





UNA GRAN HISTÒRIA





El director del documental, Tim Wardle, t'introdueix en aquesta història sense esforç amb una barreja viva i àgil d'imatges d'arxiu, entrevistes contemporànies i algunes recreacions fictícies. La història que explica es complica exponencialment amb l'aparició d'un altre trigemin, David Kellman.





En un article del New York Times de 1980 sobre aquests noi, una de les seves sorpreses mares, Clara Kellman, va dir: "Parlen igual, riuen igual, sostenen els seus cigarrets igual - és estrany". També va dir que s'havia assabentat del dels altres germans (després que la història sortís a la llum) a través de Louise Wise Wise Services, l'agència que havia col·locat als nadons.









Peça a peça, entrevista a entrevista, Wardle reconstrueix aquesta genial i xocant història, una extensa crònica sobre un terrible experiment psicològic que va ser més habitual en l'època del que es creia.





'Three Identical Strangers' s'estrena als cinemes dels EUA el 29 de juny i encara no s'ha anunciat la data a Europa.