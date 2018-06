Obtenen cèl·lules hepàtiques a través de cèl·lules mare pruripotentes

Investigadors de l'IDIBAPS han aconseguit per primera vegada generar al laboratori un tipus de cèl·lules hepàtiques, les cèl·lules estavellades, que són les principals responsables de l'aparició de fibra al fetge quan es desencadena la malaltia, i ho han fet a través de cèl·lules mare pluripotents.





A través d'aquesta acció han pogut crear un model de fetge 'in-vitro' per a realitzar estudis de toxicitat a fàrmacs.





El treball ha estat coordinat pel cap del grup Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques de l'IDIBAPS i investigador de l'Cciber de Malalties Hepàtiques i Digestives (Ciberehd), Pau Sancho-Bru.





Les cèl·lules hepàtiques estrellades són un tipus de cèl·lules del fetge determinant en els processos de reparació del dany de l'òrgan, i en un context de malaltia, les cèl·lules estavellades alteren el seu funcionament i són les principals responsables de l'aparició de la fibrosi i la rigidesa del fetge.





Per estudiar les malalties hepàtiques i fer estudis preliminars amb fàrmacs és important tenir un model 'in-vitro' que s'aproximi el màxim possible a l'òrgan primari del pacient i, per això, és important que contingui la diversitat cel·lular del fetge.





Les cèl·lules estavellades primàries, és a dir, les que s'aïllen directament del fetge, són difícils d'obtenir, tenen una capacitat limitada de creixement 'in-vitro', i modifiquen la seva funció quan es cultiven.





"Les cèl·lules mare pluripotents constitueixen una alternativa prometedora com a font de cèl·lules hepàtiques per a aplicacions biomèdiques ja que tenen la capacitat de créixer de forma il·limitada i diferenciar-se cap a diferents tipus cel·lulars", ha destacat Sancho-Bru.





Segons l'expert, "un aspecte clau de les cèl·lules estavellades hepàtiques generades a partir de cèl·lules mare és que es poden generar a partir de pacients o modificar genèticament perquè tinguin aquelles mutacions que predisposen a la progressió de les malalties hepàtiques, el que permetrà realitzar estudis de medicina personalitzada ".





COMPARACIÓ AMB CÈL·LULES PRIMÀRIES





Comparades amb les cèl·lules primàries, les obtingudes al laboratori mantenien les mateixes característiques morfològiques i funcionals.





"En aquest estudi hem obtingut les cèl·lules estavellades i hem fet un cultiu conjunt amb altres cèl·lules del fetge. Fins ara només podíem veure la toxicitat sobre els hepatòcits, però no sabíem que passava amb la fibrosi associada fins que es realitzaven els assajos en animals o clínics ", ha destacat Sancho-Bru.