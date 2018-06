La defensa planetària de la Terra a prova d'asteroides

S'està preparant la primera missió a un asteroide per practicar la defensa planetària contra aquests objectes tan perillosos per a la Terra.





La missió internacional d'avaluació d'impacte i desviació d'asteroides (AIDA) té com a objectiu provar si és possible canviar l'òrbita d'un asteroide a impactar-a gran velocitat. Tenir aquesta tècnica a punt per ser emprada en cas de ser necessari, pot ser crucial per a garantir la seguretat del nostre planeta.



AIDA és una missió de doble nau espacial composta per la nau espacial DART de la NASA, que impactarà en el cos més petit d'un sistema de doble asteroide anomenat Didymos, i la nau espacial ESA Hera que portarà a terme una enquesta detallada posterior a l'impacte , i estudiarà el propietats exteriors i interiors de tots dos cossos en el sistema.





Els asteroides binaris Didymos són dos objectes, un 780 mi un altre que orbita a l'objecte més gran, aquest mesura 160 m. Contra la Lluna més petita es llançarà la missió de xoc per estudiar com després d'aquest impacte ha canviat l'òrbita, això ho farà a l'octubre de 2022 la missió de la NASA anomenada Doble Asteroid Redirection Test, o DART.





L'impacte donarà lloc a un canvi en la durada de l'òrbita de Didymoon al voltant del cos principal. Els observatoris terrestres de tot el món veuran la col·lisió, però a una distància mínima de 11 milions de quilòmetres.









Per quan Hera arribi a Didymos, en 2026, Didymoon hi haurà assolit un significat històric: el primer objecte en el Sistema Solar a tenir la seva òrbita desplaçada per l'acció humana. Hera també mesurarà el cràter deixat per DART a una resolució de 10 cm, per donar una idea de les característiques de la superfície i la composició interna de l'asteroide.





Hera analitzant el cràter d'impacte. Crèdits: ESA-ScienceOffice.org





ASTEROIDES PERILLOSOS, ELS Neas





Els nies (Near Earth Objects-objectes propers a la Terra), són asteroides ejectats del cinturó principal d'asteroides, o cometes extints provinents del cinturó de Kuiper que es troben en òrbites molt properes a la Terra i alguns d'ells fins i tot arriben a creuen el seu òrbita, amb el consegüent perill d'impacte. Solen ser òrbites excèntriques i amb perihelios prop de 1,3 UA. Els nies de tipus asteroidal provenen del Cinturó principal ja que a causa de ressonàncies amb Júpiter varien la seva òrbita i es traslladen a òrbites menors de 1,3UA.





El cinturó principal d'asteroides té uns buits, els anomenats buits de Kirkwood que són les zones on es produeixen aquestes ressonàncies, quan un asteroide entra en aquests buits és llançat per Júpiter cap a l'interior del Sistema Solar o fora d'ell, ja que va variant l'òrbita de l'asteroide. Un cop convertits en objectes propers a la Terra sobreviuen en la seva òrbita uns pocs milions d'anys fins que són eliminats per degradació orbital col·lidint amb el Sol o amb els planetes interiors.





Podem agrupar-los en tres grups:





- Tipus meteoroide, que són de mida menor a 50 m.





- Tipus asteroide, que poden ser grandàries entre 50 mi desenes de quilòmetres.





- Tipus estel, que són estels extints que ja no tenen elements volàtils i que han quedat atrapats en òrbites properes al Sol.





Ens centrarem en els nies tipus asteroide. Aquests es classifiquen en tres grups: Amor, Apol·lo i Atenes (anomenats grup AAA), des dels més allunyats a la terra com és el cas del tipus Amor, fins als més propers i perillosos que són els de tipus Atenes (o Atón). A la figura podem veure les òrbites d'aquests asteroides:





Òrbites dels nies-figura de l'autor.





La missió d'impacte en aquest asteroide binari ens ajudarà a lluitar contra un possible impacte contra la Terra, que de produir podria ser devastador per a la vida al planeta, de manera que hem de començar a prendre'ns molt enserio l'amenaça dels asteroides.













