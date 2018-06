El director de TV3 anuncia canvis "profunds" en els mitjans catalans

Vicent Sanchís / Monmar Comunicació.





El director de TV3, V icent Sanchís, ha anunciat canvis profunds en el panorama de mitjans a Catalunya en els propers anys.





En una conferència sobre el paper dels mitjans en el s.XXI, Sanchís ha explicat les dificultats que la revolució digital està suposant per als grans grups de comunicació.





Tot i això, ha deixat clar que la transformació viscuda, "un canvi de concepte que va més enllà dels aspectes tècnics", també ha portat aspectes positius, com la democratització de la

informació i l'aparició de nous mitjans digitals.





Sanchís, que ha començat la seva intervenció recordant els seus inicis professionals en

una impremta, ha anunciat un futur complicat per als grups de comunicació, com el Grup Godó, el Grup Planeta i el Grup Zeta, davant els reptes de la revolució tecnològica.





DIFICULTATS EN ELS MITJANS





"D'aquí deu anys veurem el queda", ha dit. El director de TV3 també ha explicat

les dificultats que es viuen en el relleu generacional dels mitjans ja que "surten més

periodistes de les facultats dels que es jubilen i, a més, quan comencen a treballar estan

més mal pagats ".





En aquest sentit, ha posat de manifest "l'existència de dobles escales salarials i condicions laborals més precàries".





No obstant això, el director de TV3 ha remarcat que l'aparició del nou paradigma en els

mitjans representa una porta a l'esperança per a la noves generacions de periodistes ja que, segons ell, ara tenen instruments per fer el seu propi mitjà "com un portal digital o un

diari temàtic ".





"Sempre es buscarà algú que doni la informació", assegura. Segons ell, els periodistes també tenen ara com a repte redefinir l'ofici i construir nous prescriptors ja que "ara tothom envia informació a través de Facebook, Twitter, WhatsApp".





"Abans una informació la donava un diari i ningú ho qüestionava, ara no se saben les fonts i les correccions són continues", afegeix.