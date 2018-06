Recorren l'arxiu de la querella Florentino Pérez pel projecte Castor

Els impulsors de la querella contra cinc exministres del Govern i l'empresari Florentino Pérez per presumptes irregularitats en el projecte del magatzem de gas Castor han presentat un recurs d'apel·lació contra l'arxiu del cas per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

Segons ha informat la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, entitat que va presentar la querella, consideren que els fets indiciàriament demostren "una interacció entre poder polític i poder econòmic que ha donat com a resultat un deute de 1350730000 euros més interessos per a la ciutadania i una empresa beneficiada amb sumes importantíssimes sense concurs públic ".





"Al nostre entendre aquests fets haurien de comportar per si mateixos l'obertura d'una investigació d'ofici per la pròpia Fiscalia Anticorrupció", ja que, segons afirmen, es va permetre una infraestructura inútil i generadora d'un deute important sense generar cap tipus de responsabilitat ni a la constructora ni als responsables polítics que van autoritzar aquesta construcció.





La querella es dirigia contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa i José Manuel Soria, així com l'exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, president de la constructora ACS i accionista majoritària de la mercantil ESCAL UGS SL.





Després d'estudiar els fets denunciats, la titular del jutjat va concloure que la construcció de les instal·lacions a què es referia la querella no respon a una idea aïllada ni peregrina, sinó que va ser d'acord amb una política desenvolupada en l'explotació i subministrament de gas, prèviament planejada (des de l'any 2002), i ha considerat que els fets denunciats no són constitutius d'infracció penal.





RECURS





En el recurs d'apel·lació argumenten que "per la magnitud de l'objecte de denúncia i per la naturalesa dels fets denunciats no és possible ni per tant procedent exigir per a l'obertura del procediment d'investigació penal proves plenes o una qualificació jurídica acabada dels fets com si es tractés de la fase d'enjudiciament ".





Recalquen que la funció de la instrucció és esbrinar els fets i que "en els casos de corrupció cal atendre a les especials dificultats que envolten la seva denúncia i investigació".