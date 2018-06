12.000 inscrits escolliran entre divendres i dilluns la nova direcció dels comuns

Un total de 12.382 inscrits dels comuns podran escollir entre divendres i dilluns de forma telemàtica als membres de la nova executiva, el Consell Nacional, la Comissió de Comptes i la Comissió de Garanties de CatComú.



Les votacions es faran de forma telemàtica des de les 10.00 hores de divendres i fins a les 22.00 de dilluns i, per poder votar, els inscrits hauran d'haver verificat la seva identitat, una possibilitat que es mantindrà oberta durant tot el període de votacions.



Fins aquest dijous a les 19 hores, la xifra d'inscrits verificats era de 8.778 persones i el cens d'inscrits per a aquestes eleccions internes es va tancar el 18 de juny.



En aquestes eleccions s'escolliran a les 30 persones que integraran l'executiva nacional, les 116 escollides per circumscripció única i els 74 representants de les territorials que formaran el Consell Nacional, els cinc membres de la Comissió de comptes i altres cinc de la de Garanties.



El procés de renovació de la direcció es va establir a l'assemblea fundacional dels comuns del 8 d'abril de 2017, quan es va nomenar a una executiva provisional que serà substituïda després de la votació per uns òrgans el mandat durarà dos anys.



Totes les candidatures que es presenten han de garantir un mínim del 50% de dones, cosa que han complert les tres que concorren: Construïm en comú, Comuns fédéralistes, i Desbordem.



LES CANDIDATURES



L'actual líder dels comuns, Xavier Domènehc, es presenta a la reelecció juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aspiren a ser coordinadors nacionals: en la construcció de la seva candidatura estava clar des de l'inici que Domènech concorreria a les primàries, però en el si de la candidatura, es va discutir qui havia de acompanyar-lo i finalment es va optar per l'alcaldessa.



La candidatura de Comuns Federalistes està encapçalada per l'exregidor de Viladecans per ICV, José Luis Atienza, i per la coordinadora i militant de BComú Maribel Ibáñez, i té per objectiu trobar "l'encaix de Catalunya en una Espanya federal i plurinacional" defugint posicions equidistants en l'eix nacional.



La tercera de les candidatures, Desborda, està encapçalada per la diputada d'ECP al Congrés Sònia Farré, i el regidor d'El Comú de Lleida Sergi Talamonte, és una llista propera al moviment anticapitalista i s'ha presentat sense vocació de confortació sinó de complement de la candidatura que guanyi, per construir mitjançant el consens.