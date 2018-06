Quim Torra provoca i Morenés el titlla de mentider

La veritat és que, la tolerància, la llibertat, els relats manipulats i el victimisme són conceptes propis d'un sector de polítics que es creuen que només ells tenen la facultat divina de posseir-los en exclusiva, per obra i gràcia del poder "diví", gràcies als senyors de sotana negra. Quan altres gosen utilitzar-los, han comès un pecat i són titllats de tot, menys de demòcrates.





Que el president Quim Torra, es vagi a Nova York, en un viatge d'uns quants dies, amb un "seguici" abundant, entre ells els mitjans amics, amb un cost elevat, quan el president encara no ha estat capaç de passar-se pels hospitals, centres de salut, residències d'avis i un llarguíssim etcètera per veure de prop i parlar amb els professionals que estan molt cremats per les retallades, em sembla que demostra que el més important no són les persones per al president bis, sinó la seva prioritat és seguir amb el mantra d'expandir la confrontació i el relat "propi" dels independentistes i la seva República imaginària.





En l'acte d'obertura del Smithsonian Folklife Festival a Washington, van participar en els discursos el president Quim Torra i l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Pedro Morenés. Va començar el discurs, el president català, que va aprofitar l'ocasió-com es esperava per explicar la lluita del seu govern contra "l'estat d'excepció i va denunciar les injustícies que viu la població catalana" i va parlar dels presos polítics, i els exiliats forçats. Com es pot comprovar, Torra només les injustícies que viu la població, però ¿quina població, els seus ?, de la resta, els que no pensen com ell, han d'estar ballant salsa.





Però, la cosa no va acabar aquí, sinó que aprofito l'ocasió per reafirmar-se en el que ja ha dit en diverses ocasions "que el dret d'autodeterminació és" irrenunciable "i va parlar de manca de llibertat i persecucions. Tot això a l'espera de la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al final del seu discurs, esperava que l'ambaixador d'Espanya, li donés les gràcies, li besarà els peus i de pas li oferís el cul, per donar-li una democràtica puntada i enviar-lo a la casa de Trump. En canvi Morenés, li va cridar mentider i li va dir unes quantes perles que responia a l'altura del discurs del bis. La reacció no es va fer esperar i la delegació catalana, va deixar plantat al representant espanyol, van muntar el numeret i es van anar a prendre l'aire fresc de la ciutat i demanar la dimissió immediata de Morenés per dir-mentider al president bis.





L'ofensa va ser l'excusa per muntar el numeret ¿esperava que l'ambaixador es quedés mut ?. La diferència, és que un va aguantar amb la seva presència totes les "denúncies", i li va rebatre les seves acusacions, però la delegació catalana es va sentir ofesa. ¿Això és de demòcrates ?.





El ministre d'Afers Exteriors, de viatge al Marroc, ha manifestat que cap ambaixador d'Espanya pot romandre impassible davant els atacs que Torra va dirigir a Espanya i als seus sistema polític. Per Borrell, Morenés "en cap cas va desqualificar a ningú", sinó que "simplement va explicar la realitat del sistema polític i judicial espanyol".





Els acòlits del govern, els ben pagats, encapçalats per la responsable de l'comunicació del president, Anna Figueras, l'activista a TV3, -ja ha estat recompensada la seva dedicació a la causa amb el seu nou càrrec - han utilitzat les xarxes socials per difondre els atropellaments del govern. Faltaria més, per a això cobren, i bé.





La política de confrontació, la política d'utilitzar els mitjans de comunicació i les xarxes socials per escalfar al proïsme, és rendible a curt termini, però a part de l'enfrontament que suscita, se sol caure en el mateix parany que s'utilitza. La transparència, el joc net i dir la veritat, hauria de ser d'obligat compliment per a tots els que es dediquen a la política, i sobretot als que governa. Són temps de canvi reals, no de màrqueting.