Les presons dels polítics catalans presos

La Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat decidirà a quines presons catalanes reubica els nou dirigents polítics sobiranistes presos a base principalment a l'elecció de cada un d'ells, si bé pot haver alguna modificació en funció de qüestions logístiques .





Les condicions que tindran una vegada siguin traslladats a una presó catalana dependrà de la direcció del centre penitenciari sobre la base del reglament penitenciari, i les fonts consultades han expressat que estaran subjectes a les mateixes normes i drets i al mateix reglament i llei penitenciària que la resta de presos.





Segons un acte del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Jordi Sànchez ha demanat ingressar a la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès (Barcelona); Jordi Cuixart a Brians II, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona); Dolors Bassa, a la de Figueres (Girona), i Carme Forcadell en la de Dones de Barcelona, Wad-Ras.





El criteri que es té més en compte a l'hora de reubicar a un preventiu és la preferència que esculli el pres, i que el procediment per traslladar-los serà el mateix que el que segueix per a qualsevol intern preventiu.





De moment, des Institucions Penitenciàries dependent del Ministeri d'Interior no s'ha contactat amb la Conselleria per traslladar-li la voluntat d'aquests trasllats, però en el cas que es faci efectiu es preveu que hi hagi una comunicació entre les dues institucions per abordar el moment i destí decidits.