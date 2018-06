La cadira de l'àguila: eleccions a Mèxic 2018

El difunt escriptor mexicà, Carlos Fuentes, en la seva novel·la de sàtira política futurista, La Cadira de l'Àguila, publicada el 2003, escriu:





"Et posen al pit la banda tricolor, et sentis a la Cadira de l'Àguila i ¡anem-hi!

És com si t'haguessis pujat a la muntanya russa, et deixen anar ... i fas una ganyota que es torna la teva màscara ... la Cadira de l'Àguila, és ni més ni menys que un seient a la muntanya russa que anomenem La República Mexicana ".





Aquest diumenge 1 de juliol són les eleccions federals a Mèxic, on s'elegirà el proper president d'aquesta nació, la segona economia més gran d'Amèrica Llatina i el Carib (ALyC). A més es triaran 500 diputats i 128 senadors. Qui dels quatre candidats presidencials guanyarà aquesta elecció i s'asseurà a la Cadira del'Àguila aquest 1 de juliol pròxim?





Qui són els candidats que disputen la presidència de Mèxic?





1-. Andrés Manuel López Obrador, politòleg, més conegut com (AMLO), líder esquerrà amb llarga trajectòria política, primer en el Partit Revolucionari Institucional (PRI) i després en el Partit Revolucionari Democràtic (PRD); ara, amb la seva Moviment de Regeneració Nacional (BRUNA), recolzat pel Partit dels Treballadors (PT) i el Partit Trobada Social (PES), partit de centre dreta. Aquestes organitzacions polítiques han constituït el front polític i social Junts Farem Història.





2-. Ricardo Anaya, advocat, del Partit d'Acció Nacional (PAN), partit de centre dreta, el PRD, partit d'esquerra i el Moviment Ciutadans. Tots junts conformen la coalició Per Mèxic al capdavant.





3-. José Antonio Meade, economista, candidat del PRI, del Partit Verd Ecologista de Mèxic (PVEM) i Nova Aliança (NA), amb la seva agrupació Tots per Mèxic.





4-. Jaime Rodríguez Calderón, enginyer agrònom, sobrenomenat El Bronco amb la seva candidatura independent.





D'aquests quatre candidats, el millor posicionat en les més diverses enquestes i sondejos d'intenció de vot, és AMLO, el qual, en una de les últimes enquestes està per sobre el 49% dels vots; el més proper seguidor és Anaya, que estaria en un 26,7%: després el candidat del PRI, Meade amb un 21,2%, i finalment, El Bronco amb un escàs 3%.





En aquest sentit, AMLO té una molt còmode avantatge de 22 punts i tot fa predir que aquest diumenge, en el seu tercer intent d'arribar a la presidència, aquesta vegada sí, AMLO ho aconseguirà.





Ha estat una campanya presidencial sense grans debats de contingut. Els tres debats presidencials que l'opinió pública mexicana va tenir l'oportunitat de presenciar entre aquests quatre candidats es van caracteritzar per un molt baix nivell de propostes programàtiques, i més van estar centrats en el menyspreu entre cada un dels candidats, en alguns d'aquests debats tot va girar a atacar el candidat més ben posicionat en les enquestes, en la màxima tots contra AMLO.





El procés electoral en general ha estat sota un ambient de violència molt sorprenent. Fins avui, hi ha prop de 120 assassinats polítics de postulants als més diversos càrrecs d'elecció popular. El narcotràfic i els grups armats dels cartells són els principals victimaris d'aquests assassinats. La creixent corrupció a tots els nivells de l'aparell de l'Estat, i de la nació mexicana, és un altre dels elements constitutius d'aquest ambient electoral, sobre el qual, la ciutadania d'aquest país ha expressat el seu cansament, com també amb el model econòmic portat a terme indistintament pels governs de la "dictadura perfecta" del PRI, el qual va governar més de 71 anys, del PAN, amb els seus dos governs -el de Vicente Fox i Felipe Calderón (2000-2012) -, així com el recent govern del priista Enrique Peña Nieto.





Els temes de la precarietat de l'Estat, el baix creixement de l'economia mexicana, la desigualtat i la creixent pobresa, observada en els darrers anys, així com la injustícia social, la corrupció i la impunitat, seran els principals tòpics del proper govern d'aquest país, on sobretot els sectors populars i marginats de la societat mexicana, estaran molt atents al fet que aquests desafiaments siguin solucionats. Quina tasca per a qui arribi a governar aquesta important nació.





Finalment, aquestes eleccions federals de parlamentaris, alcaldes, de bona part dels governs dels estats, però principalment les presidencials a Mèxic, és part d'una de les tres eleccions més transcendents a Llatinoamèrica -un any electoral molt especial a la regió-. Al costat de la recent elecció presidencial a Colòmbia on, segons analistes no van haver derrotats, Iván Duque, candidat de la dreta conservadora d'aquest país, és el nou president de la nació, però s'ha de prendre en compte l'extraordinària votació del candidat de l'esquerra i del progressisme colombià, Gustavo Petro. L'última i potser la més important de les eleccions al continent, es durà a terme a la primera volta presidencial al Brasil, el 7 d'octubre proper, on l'ex president, Ignacio Lula da Silva, tot i trobar a la presó, és el candidat amb la major intenció de vots en aquesta contesa. Lula, de poder ser candidat, sense cap dubte seria el vencedor d'aquesta justa electoral.





Això, com ja hem assenyalat, segons el pronòstic de les més diverses enquestes que donen com a guanyador a AMLO a Mèxic, el panorama polític regional llatinoamericà evidenciaria un nou gir cap a posicions progressistes i d'esquerra. S'haurà sens dubte d'esperar quina és la notícia política que ens portarà aquest proper diumenge la presidencial mexicana i el que podria arribar a succeir el 7 d'octubre al Brasil.