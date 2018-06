Els Mossos desmantellen una banda que va robar en un centenar de domicilis de Girona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que presumptament va realitzar un centenar de robatoris en domicilis de la província de Girona, d'on es van emportar diners, joies i aparells electrònics.





Hi ha sis detinguts d'origen albanès i equatorià, veïns de Barcelona i Badalona (Barcelona), als quals s'investiga per un delicte de pertinença a grup criminal i 102 robatoris amb força en domicilis.





La investigació va començar el juliol de 2017 quan els Mossos van detectar diversos robatoris que seguien el mateix patró i van determinar que els cometia un mateix grup. Els lladres disposaven de diferents vehicles -comprats de segona mà- per cometre els robatoris, amb els quals es desplaçaven per Catalunya emprant tècniques de contravigilància per dificultar la tasca policial.





Tot i ser un grup format per unes deu persones, els robatoris sempre els efectuaven en grups de tres: un esperava al cotxe lluny de la casa en qüestió i els altres dos irrompien en el domicili quan no hi havia ningú, sempre a la tarda .





El 25 de juny els agents van establir un dispositiu que va permetre practicar les detencions i es van realitzar set entrades i registres en els domicilis que els arrestats tenien a Barcelona i Badalona.





Els policies van intervenir joies, targetes SIM, telèfons i aparells electrònics, així com eines i peces de roba utilitzades en els robatoris.





El 27 de juny van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a sis d'ells i llibertat amb càrrecs per als altres dos, tot i que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.