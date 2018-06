Anna Gabriel aconsegueix permís de residència per cinc anys a Suïssa

La exportaveu de la CUP Anna Gabriel ha aconseguit un permís de residència a Suïssa per a cinc anys, el que li facilitarà "accedir a llocs de treball o presentar-se a convocatòries", ha explicat la seva mare, Maribel Sabaté.





En una entrevista que emetrà aquest divendres Ona Bages avançada per Rac1, ha detallat que va visitar la seva filla al país helvètic, on es troba des que va fugir d'Espanya per no haver de declarar davant el Tribunal Suprem per la causa oberta al sobiranisme, i "li va arribar el permís".





Segons ha explicat Sabaté, Gabriel "està bé, s'està movent molt i col·labora amb una ONG" alhora que realitza un curs d'anglès i es prepara per entrar a la universitat a la tardor.





L'exdiputada 'cupaire' va viatjar al febrer a Ginebra i va revelar en una entrevista a un diari local que no aniria a la citació davant del TS, una decisió que va comunicar prèviament a la seva mare.





"Em diu que no vol passar ni un dia de la seva vida en una presó amb unes relíquies franquistes que et volen humiliar i fer dir el que no sents", ha relatat.