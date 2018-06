Comencen les rebaixes d'estiu a El Corte Inglés

El Corte Inglés inicia les rebaixes de la campanya d'estiu 2018 aquest divendres amb descomptes en tota mena d'articles tant en els establiments com a la botiga en línia.





Amb motiu de l'inici de les rebaixes, El Corte Inglés ha instal·lat una bossa vermella gegant a les ciutats de Màlaga, València i Santander. Aquest símbol de les compres té nou metres d'altura, sis metres d'ample i dos metres i mig de profunditat.





L'espot publicitari d'aquesta campanya s'ha rodat íntegrament a Catalunya, concretament a Barcelona, Cerdanyola del Vallès i l'Hospitalet de Llobregat.





En l'anunci apareixen persones que donen una salt a l'interior d'una bossa de rebaixes gegant i viuen experiències de compra increïbles trobant tot el que necessiten.









El Corte Inglés ha iniciat un sorteig per guanyar targetes regal i assessorament de Personal Shopper. Per a això, cal pujar fotografies a Instagram amb bosses personalitzades i amb el hastag #DentroDeLasRegajas.





"PREUS MOLT ATRACTIUS"





La companyia promet "una proposta comercial molt interessant i nova amb preus molt atractius en totes les àrees de venda que conviden a llançar-se dins d'una gegantesca borsa on es poden trobar les rebaixes d'estiu".





Així mateix, El Corte Inglés compta amb una sèrie de nous serveis per a la compra en línia, entre ells el Click&Express que permet rebre la mercaderia en menys de dues hores o en el tram horari que triï el client; el Click&Collect per a la recollida al centre comercial que l'usuari desitgi, i el Click&Car per a la compra del supermercat.