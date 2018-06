Un detingut a Badalona per l'assassinat d'una dona a Toledo

La Guàrdia Civil ha detingut a Badalona (Barcelona) en el marc de l'operació Monteviejo a LCM, de 34 anys, com a autor intel·lectual de la mort d'una dona que va ser assassinada a Ventas de Retamosa (Toledo) per un altre home, R.R.A.





L'autor intel·lectual del crim residia a Barcelona i havia mantingut una relació laboral i d'amistat amb la víctima.





La dona va ser assassinada el 4 de maig al matí a la urbanització Monteviejo II de la localitat de les Ventas de Retamosa, quan circulava en el seu vehicle per la confluència dels carrers Fuensalida i Casarrubios.





Un home li va bloquejar el pas i la va matar utilitzant una arma de foc, ferint de gravetat al seu fill menor d'edat que l'acompanyava.





Aquesta mateixa tarda R.R.A., de 39 anys i amb numeros antecedents policials, va ser detingut per la Guàrdia Civil a la localitat valenciana d'Utiel, i li van intervenir una motxilla en la qual portava l'arma utilitzada en el crim, ha informat la Delegació del Govern central en nota de premsa.





ASSASSÍ A SOU





Els agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Toledo van comprovar que aquest home, que residia en un municipi barceloní, no tenia cap tipus de relació amb les víctimes ni amb el municipi i que recentment havia sortit d'un centre penitenciari, de manera que la Guàrdia Civil va iniciar una línia d'investigació per determinar si podria ser un assassí a sou contractat per cometre aquests delictes.





La investigació els va portar fins a un altre home que residia a la localitat barcelonina de Badalona, L.C.M.de 34 anys i també amb antecedents policials, que havia residit durant diversos anys a la localitat de les Ventas de Retamosa i havia mantingut una relació laboral i d'amistat amb la morta.





Una vegada que la Guàrdia Civil va obtenir les evidències suficients sobre la implicació d'aquesta persona en els fets el va detenir a Badalona com a autor intel·lectual d'un delicte d'assassinat consumat i un altre delicte d'assassinat en grau de temptativa, posant-lo a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Badalona.





L'Operació Monteviejo continua oberta i encara aquesta decretat el secret de les actuacions per part de l'autoritat judicial competent.