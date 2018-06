Optimitzar la distribució urbana de mercaderies en la Metròpolis Barcelona milloraria la qualitat de l'aire

A les grans ciutats la mobilitat destinada a la distribució comercial ocupa una part important del trànsit urbà. L'auge del comerç digital no ha fet més que augmentar aquest fenomen. Cal tenir en compte que el 20% de la mobilitat generada a la Metròpolis Barcelona està produïda per vehicles de distribució urbana de mercaderies (DUM).





Encara que aquesta pugui semblar baixa, en termes ambientals aquests vehicles suposen el 40% de les emissions contaminants de la metròpoli. Amb l'objectiu de millorar la mobilitat urbana, així com la qualitat de l'aire que respiren els ciutadans, l'AMB s'ha fixat com a objectiu unificar el model de distribució urbana de mercaderies a la Metròpolis Barcelona.













CAP A UNA LOGÍSTICA EN COMÚ





Per a això, es crearà un marc regulador comú perquè la DUM sigui més eficient i sostenible. Actualment, a la metròpoli cohabiten normatives diferents pel que fa als horaris, les infraestructures i els criteris d'accés per a la distribució en cadascun dels municipis. Per corregir aquesta situació, l'AMB redactarà unes directrius que hauran de ser adoptades per les ordenances municipals de cada ajuntament.





Aquesta manca d'uniformitat suposa un obstacle per canviar cap a un model més eficient i sostenible. Aquest model, conegut com a 'ecologística' -la suma de mobilitat logística i respecte ecològic-, passa per afavorir iniciatives com el repartiment nocturn -per evitar que les hores de càrrega i descàrrega coincideixin amb les de major trànsit rodat- o la transició cap al vehicle elèctric.





Marc Iglesias, responsable de projectes de mobilitat neta de l'AMB, subratlla que "estem conscienciant la ciutadania que cada tipus de consum té els seus impactes i que alguns estan més alineats amb el model de societat que tots volem".





En aquest sentit, Iglesias ha destacat que, per reduir l'impacte ambiental de la distribució de productes coneguda com a última milla, s'ha d'implicar el consumidor perquè es desplaci personalment fins a una zona de recollida. Aquests punts de conveniència, coneguts com click&collect, poden ser microplataformes on dipositar la mercaderia de manera no invasiva i més amigable per al ciutadà.





D'altra banda, l'AMB desenvoluparà una plataforma tecnològica a través d'una app que permetrà optimitzar l'operativa de càrrega i descàrrega a la Metròpolis Barcelona. L'AMB, que vol llançar aquesta app durant l'any 2019, dóna així un pas més per a la necessària homogeneïtzació de la logística metropolitana en nom de millorar la mobilitat urbana.









SINERGIES PUBLICO-PRIVADES

A l'hora de racionalitzar la distribució urbana de mercaderies és fonamental la col·laboració entre el sector públic i els operadors privats. Per això l'AMB col·labora activament en els fòrums de treball de l'AECOC, l'Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors, i EcoTransporte.





Alejandro Sánchez, director de la cadena de subministraments d'AECOC, considera que "la qualitat de l'aire està entrant amb força a l'agenda dels ajuntaments i les administracions", i afegeix que "això afectarà la distribució urbana de mercaderies i les decisions de compra i la inversió actual del sector ".





En aquest punt, l'AMB proposa que els operadors renovin el seu parc mòbil per aconseguir que circulin vehicles menys contaminants. En aquest sentit, tot i que el 74% de les furgonetes ja disposen de l'etiqueta ambiental de la DGT, només el 53% dels camions circulants compten amb aquest certificat.





Per avançar cap a un model de ciutat sostenible, on els ciutadans puguin gaudir d'un aire més net, és important reduir les emissions de diòxid de nitrogen de les flotes de distribució urbanes.