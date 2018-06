Nedgia inverteix un milió en el subministrament del gas natural a la Seu d'Urgell

Nedgia Catalunya, la companyia de distribució de gas natural del grup Naturgy (abans Gas Natural Fenosa), invertirà prop d'un milió d'euros en el seu de subministrament de gas natural al municipi de la Seu d'Urgell (Lleida).





Nedgia va presentar dijous el seu projecte a la Seu d'Urgell, en un acte en què va participar l'alcalde de la població, Albert Batalla, i la delegada de la companyia a Lleida, Maria Teresa Barroso, ha informat la companyia aquest divendres en un comunicat, en què precisa que en aquest municipi compta amb 1.466 clients de GLP que podran passar a tenir gas natural.





El projecte d'arribada del gas natural a la Seu d'Urgell, on Nedgia Catalunya té previst començar a distribuir aquesta energia durant la propera tardor, inclou la connexió de l'actual xarxa de distribució de GLP (gas liquat del petroli) del municipi a una planta de gas natural liquat (GNL) i la transformació de les instal·lacions de gas actuals perquè puguin distribuir gas natural.









Nedgia Catalunya destinarà el milió d'euros a la instal·lació de la planta de GNL i també a les operacions de canvi de gas de GLP a gas natural a les instal·lacions dels clients actuals.





La xarxa que actualment distribueix GLP, té prop de 8,5 quilòmetres i amb la inversió que realitzarà la companyia distribuïdora, s'ampliarà en 1,2 quilòmetres més.





Tota aquesta xarxa es transformarà per poder distribuir gas natural, i aquestes actuacions no suposaran cap cost per als clients actuals de GLP.





Pel que fa als clients nous que està previst connectar, Nedgia Catalunya preveu que siguin 450 al llarg d'aquest any, de manera que es podria arribar a prop dels 2.000 clients amb gas natural a 31 de desembre.