Cs carrega contra Sánchez per trencar un consens de 40 anys amb l'acostament de presos d'ETA

Ciutadans ha demanat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, expliqui davant el Ple del Congrés la seva aposta per l'acostament de presos d'ETA, un canvi de política que, segons la portaveu adjunta del grup parlamentaris 'taronja', Melisa Rodríguez, acaba amb un consens de 40 anys.





"Aquestes excarceracions i beneficis penitenciaris ni respecten a les víctimes ni als ciutadans i trenquen amb el consens de 40 anys", ha assegurat Rodríguez en roda de premsa.





El partit 'taronja' ha reiterat el seu rebuig a "aquesta política fosca que amaga privilegis" i, atès que el considera un tema "d'extrema gravetat", ha exigit la compareixença del president del Govern central.





Això sí, en no tenir el mínim de diputats que exigeix el Reglament de la Cambra, Ciutadans necessita la signatura d'un altre grup parlamentari per forçar la celebració d'aquesta sessió plenària o per convocar la Diputació Permanent del Congrés on es debati al juliol. Amb aquesta finalitat, han de negociar amb partits constitucionalistes com el PP.