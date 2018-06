El PNB veta Andrés Gil per presidir RTVE

El PNB ha informat que la candidatura del periodista Andrés Gil per presidir RTVE no compta amb el suport del partit nacionalista, el que faria perillar la seva aprovació en el Ple del Congrés, on es requereix un mínim de 176 vots.





"PNB no ha estat consultat i ha conegut el nom d'Andrés Gil a través dels mitjans de comunicació", ha denunciat la formació basca a través d'un comunicat, en què precisa que la notícia sobre aquest nomenament va sorprendre al president del PNB, Andoni Ortuzar, concedint una entrevista a TVE.





Era el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que confirmava aquest divendres el nom de Gil, cap de Política de 'eldiario.es', com a futur president de la Corporació. Un nom que, segons ha explicat, és resultat de les negociacions entre el partit 'morat' i el PSOE.





El PNB aclareix que la seva posició "no té res a veure" amb una valoració personal del candidat, sinó amb la reacció dels treballadors de la Corporació després de conèixer la notícia; les impressions que ha pogut intercanviar amb el Comitè d'Empresa de RTVE; i les formes en què s'ha realitzat l'anunci, amb una "filtració" i "sense consulta prèvia" al partit basc.