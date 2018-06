El Govern central exhumarà les restes de Franco del Valle de los Caídos de "forma immediata"

El Govern central ha reiterat que està determinat a exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos de "forma immediata", però ha evitat posar una data i ha reconegut que es tracta d'un tema complex, pel que està estudiant la fórmula jurídica a seguir.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del Govern central, Isabel Celaá, no ha concretat la data en què es produirà el trasllat de les restes de Franco, tot i que ha reiterat que l'executiu socialista està determinat a realitzar l'exhumació i aquesta es farà de manera "ràpida" i "correcta", d'acord a la "dignitat humana".





"La Vall dels Caiguts ha de ser un memorial de pau i reconciliació que atengui les víctimes de la Guerra Civil, on tothom es pugui reconèixer i no pot ser el referent de la tomba d'un dictador", ha subratllat.





La portaveu s'ha unit al suggeriment que va llançar el president Pedro Sánchez al Congrés que agafaria als periodistes treballant, és a dir, abans de les vacances d'agost.





Preguntada per la fórmula jurídica que seguirà l'executiu, si hi haurà una ordre ministerial o un decret, ha admès que el Govern central no té definit com procedir i ha reconegut que davant la "complexitat" del cas està estudiant quina fórmula seguir.





Sobre els contactes que ha mantingut la vicepresidenta, Carmen Calvo, amb la família de Franco, Celaá no ha revelat el contingut de les converses que ha titllat de privades, i ha deixat en mans de la família del dictador informar sobre on van a ser traslladats les seves restes.