Moren 100 persones després d'un naufragi a la costa de Líbia

Uns cent migrants haurien perdut la vida enfront de les costes de Líbia després que el vaixell en què viatjaven i amb el qual suposadament intentaven arribar a les costes del sud d'Europa hagi naufragat, ha informat aquest divendres la Guàrdia Costanera del país nord-africà.





Segons un portaveu dels guardacostes, 14 persones han estat rescatades amb vida després del naufragi, ocorregut a l'est de la capital de Líbia, Trípoli.





L'oficina de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) a Líbia, per la seva banda, ha assegurat a Twitter que ha prestat ajuda a "16 supervivents traumatitzats". "No sabem encara quants persones estan desaparegudes", ha afegit.





D'altra banda, la Guàrdia Costanera ha interceptat a 200 migrants i refugiats que viatjaven a bord de dues embarcacions també a l'est de Trípoli.





L'OIM estima que més de 7.000 persones han estat retornades pels guardacostes libis aquest any.





En el que va de 2018, almenys 972 migrants i refugiats s'han ofegat a la Mediterrània, amb 635 víctimes només a la ruta cap a Itàlia. A més, altres 292 persones han mort intentant arribar a les costes espanyoles, segons les estadístiques de l'OIM.





En total, el nombre d'arribades ronda ia les 45.000, també en aquest cas amb Itàlia com el primer país de la llista. Espanya figura en segona posició després de superar a Grècia en registrar unes 15.000 arribades.