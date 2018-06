Johnny Marr presenta disc a Barcelona i Madrid

El músic anglès Johnny Marr presentarà amb dos concerts a Espanya el mes de novembre el seu tercer disc en solitari, Call the comet, editat fa dues setmanes.





"Tothom que sap de música rock sap qui sóc. Saben quines són les meves valors, així que no necessiten escoltar les meves cançons per reconèixer-me. Només volen bons riffs, bones melodies i bona veu", recalca el que va ser guitarrista i fundador de The Smiths.





Les seves cites de Johnny Marr amb el públic espanyol seran el 21 de novembre a la Sala But de Madrid i el dia 26 del mateix mes a la Bikini de Barcelona.





Les entrades estaran disponibles des del proper 5 de juliol a les 10 hores a livenation.es, ticketmaster.es i xarxa ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes i Carrefour).