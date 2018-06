La Diputació de Barcelona gasta gairebé un milió d'euros en el viatge de Torra a Washington

Quim Torra i Laura Borràs dijous passat a Washington (Europa Press)





Quim Torra ha inaugurat la seva activitat internacional com a president de la Generalitat complint amb la cita que en el seu moment va preparar Santi Vila des de la Conselleria de Cultura de participar com a cultura convidada al Smithsonian folkie Festival, a Washington. No obstant això, el gruix de la despesa ha recaigut en el pressupost de les diputacions catalanes i, en major mesura, l'ha pagat la Diputació de Barcelona.





Així, la Diputació de Barcelona hauria pagat 700.000 euros, xifra que no inclou les despeses de cobertura de la XAL, Xarxa Audiovisual Local dependent de l'ens supramunicipal. El portaveu del PP a la Diputació de Barcelona, Ramon Riera, qualifica de "propagandística" la participació de la Generalitat al festival americà. Per a Riera "és incomprensible que la Diputació es gasti tants diners en una cosa que és competència autonòmica i que no té cap vinculació amb les competències municipals en matèria de cultura".





"Les diputacions catalanes -añade--, i en particular la de Barcelona, van a gastar-se un milió d'euros a donar suport a la utilització de la cultura popular tradicional de Catalunya com a excusa perquè el president de la Generalitat faci el ridícul a Washington". Riera adverteix que el Smithsonian Folklife Festival s'ha convertit en un una excusa per dur a Estats Units "a apòstols del separatisme amb totes les despeses pagades".





Tota l'administració independentista s'ha bolcat en aquest primer viatge institucional, el cost forma part d'un programa cultural que podria superar els dos milions d'euros, cofinançats pel Govern i les quatre diputacions provincials.





ELS HOMES DE PUIGDEMONT





Com és natural, Quim Torra va viatjar a Washington acompanyat per la Conselleria de Cultura encapçalada per Laura Borràs, per participar en la inauguració del Smithsonian folkie Festival, on Catalunya hi participa com a cultura convidada. Un esdeveniment planificat fa dos anys per l'exconseller de Cultura Santi Vila i que estava concebut perquè fos Puigdemont qui acudís a aquest festival. Finalment, ha estat Quim Torra el protagonista del viatge i qui ha convertit aquesta cita cultural en un xou mediàtic que ha incomodat als organitzadors catalans.





Però tampoc els integrants de la comitiva del Govern quadren exactament amb les intencions inicials del viatge. Segons revela aquest dissabte el diari digital 'Crònica Global' hi ha un cert malestar al Govern per la presència del vicepresident del Parlament català, Josep Costa, i del diputat de JxCat Francesc de Dalmases.





El primer va sonar durant dies com a presidenciable en substitució de Puigdemont. El segon està implicat en una suposada trama de malversació de fons públics mitjançant la concessió d'ajudes de CDC a la cooperació.





Així mateix, també ha format part de la comitiva Josep Lluís Alay, l'historiador que va ser detingut al costat de Puigdemont a Alemanya i que ha estat fitxat recentment pel Govern com a coordinador de les polítiques internacionals de la Presidència.