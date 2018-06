Sánchez canvia d'estratègia de propaganda després de les burles que ha provocat la campanya a l'americana

Pedro Sánchez amb la seva gossa Turca a la Moncloa





Pedro Sánchez ha ordenat al seu equip de Comunicació que deixi de publicar les fotografies en què es mostrava a un president íntim i proper, en una clara al·lusió a l'estratègia dels presidents americans. L'equip del president del Govern ha publicitat en els últims dies imatges de Pedro Sánchez t reball dins de l'avió presidencial, jugant amb la seva gossa Turca o el que més comentaris ha generat; la seves pròpies mans.





Els reportatges van ser publicats en el perfil de Twitter de la Moncloa, acompanyats de comentaris que assenyalaven que les seves mans eren símbol de "audàcia, força i determinació". Una campanya de màrqueting a l'americana, que ha generat les burles no només dels usuaris de les xarxes socials, sinó dels seus propis col·legues al Congrés dels Diputats, resultant més perjudicial per a la seva imatge que beneficiosa.





Els intents per semblar-se a Obama o Kennedy han generat comentaris per ser ridículs. Des de l'oposició assenyalen que aquest gest de propaganda respon a la falta de programa per part del president.





Així, Pedro Sánchez ha ordenat un canvi d'estratègia propagandística. No obstant això, al PSOE no coneixen l'autoria de les fotografies, encara que sí queda clar que si s'han publicat en els perfils oficials de Moncloa és perquè han tingut el vistiplau dels càrrecs de confiança del president. Tot apunta que el seu cap de Gabinet, Iván Redondo, és el cervell de la campanya al costat del seu secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver. Preguntat al Congrés pels periodistes sobre aquestes fotografies Sánchez ha preferit passar pàgina.