L'arquebisbe de Barcelona va intervenir entre Rajoy i Puigdemont abans de la DUI del 27 d'octubre

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha reconegut que va intervenir entre l'expresident del Govern Mariano Rajoy i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant els dies previs a la proclamació de la independència del 27 d'octubre.





"He fet el que he pogut, vaig parlat amb uns i altres en aquells moments de tensió", ha assegurat aquest dissabte en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.





Omella ha destacat que va dialogar amb Puigdemont i Rajoy, i que el "van escoltar bé tant l'un i com l'altre".





Així mateix, ha qüestionat l'empresonament preventiu dels polítics independentistes a la presó i ha reclamat canviar la seva situació fins al judici.





"Una presó preventiva tan llarga et dóna molts interrogants. El millor seria fer el judici com més aviat millor o que almenys estiguessin a prop de Catalunya oa casa esperant el judici", ha proposat.