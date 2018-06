Els veïns del Raval exigeixen solucions contra l’especulació, el turisme i els narcopisos

Veïns del Raval es manifesten aquest dissabte (W.U.)





Diverses entitats com Raval No Resignat i Salvem les Drassanes s'han mobilitzat a la plaça dels Àngels per mostrar un rebuig unànime al que consideren problemàtiques enquistades al barri com la gentrificació, el fenomen dels narcopisos i el model turístic.





Els veïns i col•lectius implicats han assegurat que no permetran que se'ls expulsi del Raval i han reivindicat a l'Ajuntament que posi en marxa el pla de xoc anunciat per a aquest estiu. Acció Raval, Guerrilla Raval, Acció Reina Amàlia, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i Sindicat de Barri de Poble-sec també estan dins d'aquest front comú.





La plaça dels Àngels s'ha convertit aquest dissabte en un espai reivindicatiu. Diverses entitats han anunciat un front comú per resoldre l'especulació immobiliària i l'expulsió de veïns que denuncien que pateixen. Tenen previst celebrar-hi un dinar comunitari i a les 18 h han convocat una manifestació que recorrerà punts clau de les problemàtiques del barri.





Representants de les diferents associacions, com Raval No Resignat, han reclamat "la necessitat imminent de respostes per part de les administracions públiques". De fet, hi ha pendent una reunió amb el Districte de Ciutat Vella per tractar el pla de xoc anunciat per a aquest estiu que, sobretot, pretén resoldre el fenomen de les drogues. Els veïns alerten que es continuaran mobilitzant fins a aconseguir solucions.